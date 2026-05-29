賞金800万円へ虎視眈々？ 阿部未悠が大会2度目のエース「今年は楽しみ」
＜リゾートトラスト レディス 2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞阿部未悠が後半の8番パー3でホールインワンを達成した。実測距離は129ヤード、使用クラブは7Iだった。ここまでに2つスコアを伸ばしており、この日は「68」をマーク。トータル2アンダーで初日の46位からホールアウト時点で9位タイへと順位を上げた。
【写真】目線、バッチリいただきました
打ち上げだったため、入った瞬間が見えなかった阿部は「近くにいたギャラリーさんが『ワー』って言ってくれたので気付いた感じです。奥に乗ればいいなと思ったショットが入ってくれました」。ホールインワンは2022年のこの大会以来、ツアーで2度目。毎年、最終日のみ、すべてのパー3にホールインワン賞がかけられており、前回は800万円を獲得している。「当時はルーキーだったので、生涯獲得賞金の2倍だって記事にしていただきました。その後も毎年意識はしてるんですけど、なかなか最終日に入るようなピンに切ってくださらなくて。今年はどうなるのか楽しみにしています（笑）」。このホールインワンもあり、トータルスコアでも上位に浮上した。「前半は我慢のゴルフだったんですけど、ハーフターンして1番でバーディを取れたところから流れが良くなりました。一日を通じて我慢し切れたのは良かったかなと思います」。2度目の800万円に加えて、2024年以来の優勝も狙って行く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞国内女子ツアー リーダーボード
阿部未悠 プロフィール＆成績
【写真】雰囲気が激変 阿部未悠の漆黒ドレス姿
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なぜ？ ガラガラの駐車場で「わざわざ隣に止めてくる車」の正体
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