田中碧、久保建英、伊東純也らが合流！ 日本代表、アイスランド戦に臨むメンバー26名が集合…今日から非公開で本格調整開始
日本代表は29日、キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦に向け、千葉県内で練習を行った。
今日から鈴木彩艶、谷口彰悟、伊藤洋輝、鈴木淳之介、伊東純也、前田大然、田中碧、久保建英、塩貝健人、後藤啓介の10名が合流。アイスランド戦に臨む招集メンバー26名が揃った。
この日から冒頭15分のみのメディア公開となり、ストレッチやボール回しで調整。以降は非公開練習に入り、明後日に迫ったアイスランド戦に向けて本格準備を進めた。
また練習前には週刊少年ジャンプで連載中の人気漫画『ONE PIECE』とのコラボを記念し、尾田栄一郎先生の描きおろしパネルが登場。青色の麦わら帽子が贈呈され、記念撮影を行った。
アイスランドとの一戦は、5月31日（日）19時25分キックオフ。日本テレビ系列にて全国生中継、TVerとDAZNでもライブ配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）
今日から鈴木彩艶、谷口彰悟、伊藤洋輝、鈴木淳之介、伊東純也、前田大然、田中碧、久保建英、塩貝健人、後藤啓介の10名が合流。アイスランド戦に臨む招集メンバー26名が揃った。
この日から冒頭15分のみのメディア公開となり、ストレッチやボール回しで調整。以降は非公開練習に入り、明後日に迫ったアイスランド戦に向けて本格準備を進めた。
アイスランドとの一戦は、5月31日（日）19時25分キックオフ。日本テレビ系列にて全国生中継、TVerとDAZNでもライブ配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）