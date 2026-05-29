相葉雅紀、timeleszメンバー全員とバラエティ番組で初共演！裏切り、疑心、抜け駆け…様々な思惑が交錯する“究極の心理戦”ゲームが大盛り上がり

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5月29日放送のバラエティ番組『タイムレスマン』に、スペシャルゲストとして相葉雅紀が番組初登場。相葉はこれまで、timeleszのメンバーそれぞれと共演したことはあるものの、8人全員とバラエティ番組で共演するのは今回が初となる。

■相葉雅紀、timeleszメンバーとサシトーク

そんな記念すべき放送で実施される企画は、timeleszとゲストが1対1のトークを繰り広げる「サシトーク」。各メンバーが事前に考えた「相葉先輩と話してみたいテーマ」が書かれた8枚のフリップの中から、相葉が気になるものを順番に選び、そのテーマの考案者であるメンバーと別室で2人きり、3分間トークを展開する。

ただしフリップは無記名のため、相葉はトークテーマの内容だけを見て相手を指名していくことに…。果たしてどのメンバーが、どんなテーマで、どんな会話を繰り広げるのか。そして、最も相葉の琴線に触れる話題を提案するメンバーは…？

今だからこそ言える“相葉先輩からの金言”など、他ではなかなか聞けない貴重な発言も次々に飛び出す2ショットトークに注目だ。

そして、大盛り上がりの「サシトーク」のあとは、9人全員で番組名物ゲーム「信頼じゃんけん」を開催。裏切り、疑心、抜け駆け…様々な思惑が交錯する“究極の心理戦”に、相葉が初めて挑戦する。

今回は、敗者3人が番組特製の「苦丁センブリ茶」を飲まされる羽目に。しかし、予想外の事件が発生!? 最後まで負け残り、“苦汁を味わう”メンバーはいったい誰だ？

■番組情報

フジテレビ系『タイムレスマン』

05/29（金）21:58～22:52

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島 聡、寺西拓人、原 嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

ゲスト：相葉雅紀

進行：佐野瑞樹（フジテレビアナウンサー）

(C)フジテレビ

■関連リンク

『タイムレスマン』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

timelesz OFFICIAL SITE

https://ovtp.jp/

https://starto.jp/s/p/artist/24