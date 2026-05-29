お笑いコンビ「例えば炎」が公式Xを更新。チケット購入に関する禁止行為に注意喚起した。

「【重要】チケット購入に関するお願い」と題してポスト。「日頃より例えば炎を応援いただきありがとうございます」と書き出し、「皆様に公演を公平にお楽しみいただくため、以下の行為は固くお断りいたします」と注意喚起。営利目的でのチケット転売、および正規ルート以外でのチケットの購入と複数アカウントを使用した座席の確保の禁止を呼びかけた。

「一部の方による不正なチケットの取得は、他のお客様の機会を奪う行為となります」と宣言。「何卒ご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけた。

ツッコミのタキノルイは公式Xをリポストし、「ルールを守れない人は本当にいらないです。人に迷惑や不快感を与えないでください。本当に気分悪いです。ほんまムキになんなよ？」と不快感をあらわに。「僕も気をつけます」と結んだ。

ボケのたのうえも「かなりストレスです！」と吐露。「しっかり対応するので安心してください！」とファンに呼びかけた。

例えば炎は2020年結成。NSC大阪校43期生。24年に芸歴5年未満が対象の賞レース「UNDER 5 AWARD」で決勝進出。同年のM-1グランプリで準決勝進出。敗者復活戦に出場し、その独特の芸風で注目を集めた。25年のM-1グランプリでも準決勝進出。今年3月のNHK上方漫才コンテストでは優勝。注目若手コンビとして人気が急上昇している。