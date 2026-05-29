「オードリー」若林正恭が２９日、ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に生出演した。

若林は「プレミアムトーク」でゲスト出演。スタジオでは、初めて手掛けた小説「青天」（文藝春秋刊）への思いなどを明かした。

その中でＭＣで同局の鈴木奈穂子アナウンサーから「３月に喉の調子が悪くて、ちょっと休養されていたんですよね。その時にはずっと（相方の）春日（俊彰）さんの動画を見ていたという情報を」と聞かれた。

これに若林は「お笑い番組見ると、皆さん活躍しているから、ちょっと焦っちゃうんで…と思ったら」とし「春日が爆破されていたり、粉まみれになっている動画が一番競合じゃなく笑えるんです」と明かした。

さらに鈴木アナに「春日さんはどんな存在なんですか？」と聞かれ「僕も中学の同級生から始めたんで、ちょっとアマチュアっぽいところがあるんだろうなっていうのは思うから。春日で笑うことがやっぱり好きなんだろうなって」と明かし「この年になってきたら思いませんか？春日って、絶妙に打率が３割ぐらいなんで。一番ドキドキするギャンブルなんですよね、春日のお笑いって。すっごい面白い時あるんですけど、たまになんで、いつ出るのか、やめられなくて、春日中毒で」と相方へのあふれる愛を披露していた。