大きな栄誉にお笑いファンが沸いている。お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）が第175回直木賞の候補作に選出されたためだ。芸人で文学賞といえば、2015年の「ピース」の又吉直樹（46）の「火花」が芥川賞を受賞した例があるが、直木賞受賞となれば若林が初となる。【もっと読む】AIはお笑いをどう変えるのか？ オードリー若林も「AI×大喜利」の進化に驚愕ノミネートされたのは「青天」（あおてん）。アメリカンフット