石川遼は「70」で66位発進、杉浦悠太109位 米男子下部ツアー
＜UNCヘルス選手権 初日◇28日◇ローリーCC（ノースカロライナ州）◇7133ヤード・パー70＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドが終了した。石川遼は5バーディ・5ボギーの「70」で回り、首位と7打差のイーブンパー・66位タイで滑り出した。
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杉浦悠太は2バーディ・4ボギーの「72」で2オーバー・109位タイにつけている。7アンダー・単独首位にジェレミー・パウル（ドイツ）。6アンダー・2位タイにノア・グッドウィン、アンドリュー・コザン（ともに米国）が並んでいる。賞金総額は100万ドル（約1億5900万円）、優勝者には18万ドル（約2860万円）が贈られる。
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