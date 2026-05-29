アジア女子サッカー界で存在感を高める北朝鮮の強豪「ネゴヒャン女子蹴球団」。先日の国際大会優勝を受け、改めて注目が集まっているのが、その“親会社”とも言えるネゴヒャン（内故郷）貿易会社の実像だ。表向きはスポーツ用品や食品、たばこなどを扱う総合企業だが、韓国や海外の北朝鮮ウォッチャーの間では、北朝鮮の国家保衛省（旧国家保衛部）に連なる外貨稼ぎ機関との見方が根強い。

韓国・東亜日報の北朝鮮専門記者、チュ・ソンハ氏は5月のコラムで、ネゴヒャンの出発点を2000年代初頭に設立された「ネゴヒャン・たばこ工場」に求めた。国家保衛機関系の外貨獲得事業として発展し、その後、酒類、食品、スポーツ用品、電子製品などへ事業を急拡大したという。

国家保衛省といえば、北朝鮮国内の思想統制や反体制監視を担う治安機関で、管理所（政治犯収容所）の運営も担っている。脱北者社会や韓国メディアでは「北朝鮮で最も恐れられる機関」の一つとして語られることが多い。

一方、米メディアNK Newsも2018年、「ネゴヒャンは単なる企業ではなく、多角化を進める北朝鮮型コングロマリット（複合企業）」と報じた。記事によれば、ネゴヒャンはスポーツウェア、食品、飲料、電子製品にまで進出し、平壌市内では高級コーヒー店も展開。韓国財閥の事業拡大型モデルになぞらえて紹介されていた。

特に象徴的なのが、金正恩総書記との関係だ。北朝鮮メディアに映る金氏が愛煙しているとされる「7・27」ブランドのたばこは、ネゴヒャン系企業の製品として知られる。最高指導者が公の場で好んで使うブランドという事実自体が、北朝鮮社会では一種の“品質保証”であり、企業の政治的地位を物語る。

では、こうした企業と女子サッカーはどのようにつながるのか。

北朝鮮スポーツ界では、軍や治安機関、主要省庁直属の体育団が競技力を支えてきた歴史がある。男子の4・25体育団（軍系）や鴨緑江体育団（治安機関系）が典型だ。ネゴヒャン女子サッカー団も、その延長線上にある存在とみられる。

（参考記事：北朝鮮サッカー代表「負けて炭鉱送り」は本当だった…Ｗ杯で決勝点の「英雄」にも容赦なし）

朝鮮総連機関紙・朝鮮新報は近年、ネゴヒャン貿易会社がロシアで食品や酒類、たばこなどの商標登録を進めていると伝えた。制裁下でもブランド輸出を模索する動きとして注目されたが、裏を返せば、それだけ安定した資金力と組織基盤を持つ企業とも言える。

北朝鮮事情に詳しい関係者の間では、「だからこそ優秀な監督や代表級選手が集まる」との見方も少なくない。潤沢な支援、待遇、組織的後ろ盾があれば、選手育成環境にも差が出るからだ。

ネゴヒャン女子蹴球団の強さは、単なるスポーツの成功物語ではないのかもしれない。そこには、北朝鮮の権力機関、外貨獲得ビジネス、ブランド戦略、そしてエリート育成システムが交差する、独特の構図が透けて見える。