激戦区・埼玉の覇権を握るのはいずれの強豪か。３連覇を狙う昌平、関東王者・武南に西武台、聖望学園を中心に混沌の構図【インターハイ予選展望】
全国高校総体（インターハイ）サッカーの埼玉県予選は５月30日、昨年より２校多い44校が参加して開幕する。決勝は６月14日にNACK5スタジアムで午前11時のキックオフ。埼玉の代表校は2019年度から１枠となっており、優勝校が本大会（７月25日〜８月１日・福島県）の出場権を獲得する。
ここ７年、狭き代表枠を巡ってタイトル争いが激化しているが、今回も例年以上の混戦が予想される。２度目の３連覇を狙う昌平、関東高校大会を制した武南、９度目の頂点を目ざす西武台、新人大会２位の聖望学園を中心とした優勝争いが展開されるのではないか。
昌平は昨季に続いてプレミアリーグEASTでの不振が続き、直近の第９節を終えて２勝１分け６敗の勝点７で10位だ。11得点は12チームのうち４番目に少なく、17失点は５番目に多い。猛威を振るったシーズンの昌平はボールを握る時間が長いため、得点の確率が高く失点のリスクが少ない好循環にあった。ただし、プレミアリーグの成績をこの予選にそのまま当てはめることはできず、それでも昌平は優勝候補の一角に違いない。
今季Ｊ１・川崎フロンターレに加入した長璃喜、湘南ベルマーレに進んだ山口豪太のようなスター選手は不在だが、大勢の好人材を抱える。エースＦＷ立野京弥（２年）やＭＦ飯島碧大（３年）ら、６人が前年度の全国高校選手権に先発。準々決勝からの登場とあり、２〜３試合勝ち抜いてきたチームとの初戦が難しい戦いになりそうだ。
武南は自らが持つ最多優勝記録を17度に更新する力を秘める。新人大会と関東高校大会を制し、Ｕ−18県リーグ１部（Ｓ１）でも首位に立つ。実力を出し切れば優勝に最も近い存在と思われる。
昨季のレギュラー４人のうち、３人のＭＦ陣が攻撃のタクトを振るう。
１年生からボランチの主力である小山一絆（３年）は、力強いドリブルで敵陣に顔を出しては最終パスとゴールを狙う。中距離弾も得意だ。昨季左ＳＢだった八百川尚輝（３年）は最近トップ下で起用され、豪胆なドリブルで進出し１トップの岩澤柾吾（３年）にやさしいパスを届ける。左の２列目から軽やかに持ち運ぶ渡辺悠（３年）は、決定力の高いセカンドストライカー的な選手だ。
この３人に加え、関東高校大会のＭＶＰに輝いたボランチ小川慈生（３年）が、中列後方から得点に直結するパスを供給し、相手の逆を突くプレーで守りを混乱させる。
プリンスリーグ関東２部で目下４位の西武台は、前チームのレギュラーがほとんど抜けたものの能力の高い陣容だ。プリンスリーグは開幕２連敗を喫したが、第３節から前節まで３勝２分けと好調を堅持。８人でリーグ３位タイの10点を奪っているように、昨季の太田和希のような絶対的エースは不在ながら、どこからでも得点できるのが強みだ。
昨秋の全国高校選手権予選で先発した藤崎瑛尚、野網凛生の両ＭＦ（ともに３年）をはじめ、ともにプリンスリーグで２得点の阿部貴史、松井秀太や郄橋祐輔（以上３年）のＭＦ陣がゴールに絡んでいきたい。
聖望学園は初出場の関東高校大会Ｂ組１回戦で敗れたが、順位決定戦には勝利した。現在Ｓ１で首位と勝点２差の４位につける。正確なビルドアップが持ち味の竹川凌平（２年）は埼玉を代表するＧＫで、ＣＢ栢岡孝尚（２年）とともに堅陣を支える。
前チームからボランチを担う高本創司（３年）は長短のパスで攻撃を構築し、昨季はジョーカーとして活躍したＦＷ前住渚有（３年）がエースに成長。ただ、新チームからＦＷに転向した八尋祐有（３年）が骨折し、離脱した影響は少なくないだろう。初戦の３回戦で難敵の正智深谷との対戦が予想される。
その正智深谷はＳ１で最多の18得点を挙げ、４失点も２番目に少なく攻守のバランスが整った好チーム。昨季の主力が各ポジションに５人残り、ＦＷ藤原拓矢（３年）とＭＦ廣間琉倭（２年）は全国高校選手権予選でそろって２点を挙げた。ＣＢ青木穂希（３年）がまとめる守備は忠実で堅く、３回戦まで進むと聖望学園との屈指の好カードが実現する。
昨年ベスト４の成徳深谷はＳ１で５位につけ、７試合で３失点の堅陣を誇る。一方、昨季とは打って変わり得点力が低い。２回戦から連勝し昌平との挑戦権を得たい。
昨秋の全国高校選手権予選で初の４強入りした細田学園は、小野寺快斗や松本隼翔（ともに３年）の強力ＦＷを擁し、Ｓ２ながら上位に進む力がある。Ｓ３で７戦全勝と絶好調の本庄一や勝点３差で追う西武文理も面白そうだ。
Ｓ１の武蔵越生や浦和学院、新人大会では公立勢で唯一の８強に進んだ浦和東、巻き返しを狙う市立浦和の戦いにも注目したい。埼玉平成−浦和南、埼玉栄−本庄一は１回戦で指折りの好カードだ。
文●河野 正
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ここ７年、狭き代表枠を巡ってタイトル争いが激化しているが、今回も例年以上の混戦が予想される。２度目の３連覇を狙う昌平、関東高校大会を制した武南、９度目の頂点を目ざす西武台、新人大会２位の聖望学園を中心とした優勝争いが展開されるのではないか。
昌平は昨季に続いてプレミアリーグEASTでの不振が続き、直近の第９節を終えて２勝１分け６敗の勝点７で10位だ。11得点は12チームのうち４番目に少なく、17失点は５番目に多い。猛威を振るったシーズンの昌平はボールを握る時間が長いため、得点の確率が高く失点のリスクが少ない好循環にあった。ただし、プレミアリーグの成績をこの予選にそのまま当てはめることはできず、それでも昌平は優勝候補の一角に違いない。
武南は自らが持つ最多優勝記録を17度に更新する力を秘める。新人大会と関東高校大会を制し、Ｕ−18県リーグ１部（Ｓ１）でも首位に立つ。実力を出し切れば優勝に最も近い存在と思われる。
昨季のレギュラー４人のうち、３人のＭＦ陣が攻撃のタクトを振るう。
１年生からボランチの主力である小山一絆（３年）は、力強いドリブルで敵陣に顔を出しては最終パスとゴールを狙う。中距離弾も得意だ。昨季左ＳＢだった八百川尚輝（３年）は最近トップ下で起用され、豪胆なドリブルで進出し１トップの岩澤柾吾（３年）にやさしいパスを届ける。左の２列目から軽やかに持ち運ぶ渡辺悠（３年）は、決定力の高いセカンドストライカー的な選手だ。
この３人に加え、関東高校大会のＭＶＰに輝いたボランチ小川慈生（３年）が、中列後方から得点に直結するパスを供給し、相手の逆を突くプレーで守りを混乱させる。
プリンスリーグ関東２部で目下４位の西武台は、前チームのレギュラーがほとんど抜けたものの能力の高い陣容だ。プリンスリーグは開幕２連敗を喫したが、第３節から前節まで３勝２分けと好調を堅持。８人でリーグ３位タイの10点を奪っているように、昨季の太田和希のような絶対的エースは不在ながら、どこからでも得点できるのが強みだ。
昨秋の全国高校選手権予選で先発した藤崎瑛尚、野網凛生の両ＭＦ（ともに３年）をはじめ、ともにプリンスリーグで２得点の阿部貴史、松井秀太や郄橋祐輔（以上３年）のＭＦ陣がゴールに絡んでいきたい。
聖望学園は初出場の関東高校大会Ｂ組１回戦で敗れたが、順位決定戦には勝利した。現在Ｓ１で首位と勝点２差の４位につける。正確なビルドアップが持ち味の竹川凌平（２年）は埼玉を代表するＧＫで、ＣＢ栢岡孝尚（２年）とともに堅陣を支える。
前チームからボランチを担う高本創司（３年）は長短のパスで攻撃を構築し、昨季はジョーカーとして活躍したＦＷ前住渚有（３年）がエースに成長。ただ、新チームからＦＷに転向した八尋祐有（３年）が骨折し、離脱した影響は少なくないだろう。初戦の３回戦で難敵の正智深谷との対戦が予想される。
その正智深谷はＳ１で最多の18得点を挙げ、４失点も２番目に少なく攻守のバランスが整った好チーム。昨季の主力が各ポジションに５人残り、ＦＷ藤原拓矢（３年）とＭＦ廣間琉倭（２年）は全国高校選手権予選でそろって２点を挙げた。ＣＢ青木穂希（３年）がまとめる守備は忠実で堅く、３回戦まで進むと聖望学園との屈指の好カードが実現する。
昨年ベスト４の成徳深谷はＳ１で５位につけ、７試合で３失点の堅陣を誇る。一方、昨季とは打って変わり得点力が低い。２回戦から連勝し昌平との挑戦権を得たい。
昨秋の全国高校選手権予選で初の４強入りした細田学園は、小野寺快斗や松本隼翔（ともに３年）の強力ＦＷを擁し、Ｓ２ながら上位に進む力がある。Ｓ３で７戦全勝と絶好調の本庄一や勝点３差で追う西武文理も面白そうだ。
Ｓ１の武蔵越生や浦和学院、新人大会では公立勢で唯一の８強に進んだ浦和東、巻き返しを狙う市立浦和の戦いにも注目したい。埼玉平成−浦和南、埼玉栄−本庄一は１回戦で指折りの好カードだ。
文●河野 正
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