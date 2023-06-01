嵐、5人主演「最後の約束」TVerで初配信 全28作揃う名作ドラマ特集「ARASHI Collection」Part3開始【一覧】
【モデルプレス＝2026/05/29】TVerでは、5月29日より嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part3の配信を開始する。
【写真】相葉雅紀、パンツ一丁で銃突きつけられる姿
デビューから⻑きにわたって多くの⼈に寄り添い、時代を彩ってきた彼らの軌跡。嵐とともに笑い、涙し、成⻑してきた⽅々にとっても、それぞれの思い出がよみがえるラインナップ。「ありがとう、嵐。5⼈と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに展開する本特集。5⽉29⽇からは嵐が主演を務めた『最後の約束』を配信開始する。本作はTVerおよび動画配信サービスでは初配信となる。この『最後の約束』を加え、「ARASHI Collection」全28作品が揃った。（modelpress編集部）
【配信期間】
2026年5⽉29⽇〜2026年6⽉30⽇
【嵐 出演作品】
『最後の約束』（2010年）※初配信
【大野智 出演作品】
『魔王』（2008年）
『歌のおにいさん』（2009年）
『怪物くん』（2010年）
＜※以下のSP番組も配信＞
『もう帰ってきたよ!! 怪物くん全て新作SP』（2010年）
『怪物くん 完全新作スペシャル！！』（2011年）
『鍵のかかった部屋』（2012年）
『死神くん』（2014年）
『世界一難しい恋』（2016年）
【櫻井翔 出演作品】
『特上カバチ！！』（2010年）
『謎解きはディナーのあとで』（2011年）
『君に捧げるエンブレム』（2017年）
【相葉雅紀 出演作品】
『マイガール』（2009年）
『バーテンダー』（2011年）
『ラストホープ』（2013年）
『僕とシッポと神楽坂』（2018年）
『和田家の男たち』（2021年）
『今日からヒットマン』（2023年）
【二宮和也 出演作品】
『南くんの恋人（2004）』（2004年）
『少しは、恩返しができたかな』（2006年）
『マラソン』（2007年）
『DOOR TO DOOR〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』（2009年）
『フリーター、家を買う。』（2010年）
『ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜』（2023年）
【松本潤 出演作品】
『きみはペット』（2003年）
『花より男子』（2005年）
『花より男子2（リターンズ）』（2007年）
『バンビ〜ノ！』（2007年）
『ラッキーセブン』（2012年）
【櫻井翔＆⼆宮和也 出演作品】
『⼭⽥太郎ものがたり』（TBSテレビ／2007年）
【Not Sponsored 記事】
【写真】相葉雅紀、パンツ一丁で銃突きつけられる姿
◆嵐、メンバー全員主演「最後の約束」TVer配信決定
デビューから⻑きにわたって多くの⼈に寄り添い、時代を彩ってきた彼らの軌跡。嵐とともに笑い、涙し、成⻑してきた⽅々にとっても、それぞれの思い出がよみがえるラインナップ。「ありがとう、嵐。5⼈と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに展開する本特集。5⽉29⽇からは嵐が主演を務めた『最後の約束』を配信開始する。本作はTVerおよび動画配信サービスでは初配信となる。この『最後の約束』を加え、「ARASHI Collection」全28作品が揃った。（modelpress編集部）
◆TVer「ARASHI Collection」Part3配信ラインナップ
【配信期間】
2026年5⽉29⽇〜2026年6⽉30⽇
【嵐 出演作品】
『最後の約束』（2010年）※初配信
【大野智 出演作品】
『魔王』（2008年）
『歌のおにいさん』（2009年）
『怪物くん』（2010年）
＜※以下のSP番組も配信＞
『もう帰ってきたよ!! 怪物くん全て新作SP』（2010年）
『怪物くん 完全新作スペシャル！！』（2011年）
『鍵のかかった部屋』（2012年）
『死神くん』（2014年）
『世界一難しい恋』（2016年）
【櫻井翔 出演作品】
『特上カバチ！！』（2010年）
『謎解きはディナーのあとで』（2011年）
『君に捧げるエンブレム』（2017年）
【相葉雅紀 出演作品】
『マイガール』（2009年）
『バーテンダー』（2011年）
『ラストホープ』（2013年）
『僕とシッポと神楽坂』（2018年）
『和田家の男たち』（2021年）
『今日からヒットマン』（2023年）
【二宮和也 出演作品】
『南くんの恋人（2004）』（2004年）
『少しは、恩返しができたかな』（2006年）
『マラソン』（2007年）
『DOOR TO DOOR〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』（2009年）
『フリーター、家を買う。』（2010年）
『ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜』（2023年）
【松本潤 出演作品】
『きみはペット』（2003年）
『花より男子』（2005年）
『花より男子2（リターンズ）』（2007年）
『バンビ〜ノ！』（2007年）
『ラッキーセブン』（2012年）
【櫻井翔＆⼆宮和也 出演作品】
『⼭⽥太郎ものがたり』（TBSテレビ／2007年）
【Not Sponsored 記事】