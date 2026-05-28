連敗で迎えた交流戦最初のカード。オリックス相手に苦しみながらもDeNAが3‐1で勝利を収めた。この勝利の裏には、7回1失点と試合を作ったエース・東克樹の粘投、そして終盤の緊迫した局面を封じ込めたレイノルズ、クローザー・山粼康晃の「勝利の方程式」の躍動があった。

先発のマウンドに上がったのは、絶対的な安定感を誇る左腕・東克樹。序盤の2回にまさかのワイルドピッチで先制点を献上してしまう。しかしその後はテンポの良いピッチングで7回を最少失点で切り抜けた。

エースの力投に応えたい打線は7回、代打の京田陽太がライトスタンドへ起死回生の逆転3ランホームランを放ち、東に勝利投手の権利が手に入った。

逆転に成功した直後の8回、セットアッパーのレイノルズがランナーを背負いながらも無失点ピッチングを披露。最終回の守護神・山粼康晃へとバトンを繋いだ。

山粼は連続四球でピンチを迎えるも、気迫のこもったピッチングでオリックスの最後の抵抗を退け、なんとかゲームセットにこじつけた。

相川監督もレイノルズに「中継ぎ投手は0で返ってくることが最初の目標。でもチームが勝つためには1点まではオッケーなわけです。いい仕事をしてくれたと思います」と高評価。

山粼にも「勝って終われればいいといつも言っています。結果を出してくれました」と頷いた。

小杉陽太投手コーチも東に「ストレートに対して凡打にしても内容がいい。その中でツーシームを使っていかないとピッチングの組み立てができない」と作戦を練ったと告白。「そこをしっかりと使って、カット、スライダー、チェンジアップ、カーブと同じラインから彼のコマンド能力を駆使していけた、プランニング通りにできた」と好投の理由を説明した。

後を継いだレイノルズと山粼にも「球数を使いながら、ランナーを出してしまったら次のバッターに切り替えてということが出来たと思います。スカイ(レイノルズ)は三振がほしいところで2連続で取れましたし、ヤスアキも打球を上げさせない打球管理ができていた。スプリットでボール球を打たせられたのは彼らしかったですね」とピンチを迎えながらも得点を許さぬピッチングを称えていた。

打線の元気がない現状において、頼られるのは好調な投手陣。特にブルペンの力が、今後の交流戦戦い抜く上で、チームにとって鍵となってくる。

取材・文＝萩原孝弘