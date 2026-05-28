BTS、7人のステージパフォーマンスを収めた韓国・釜山公演ライブビューイング最新予告映像解禁

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BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』より、全国の映画館で実施される6月13日韓国・釜山アジアド主競技場公演のライブビューイング最新予告映像が解禁となった。

■カリスマ性とダイナミックな躍動感を感じられる7人のパフォーマンス映像

BTSが2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』。4月9日から3日間にわたり、韓国・高陽総合運動場にて華々しく幕を開けた本ツアー。その熱狂を止めることなく、約7年ぶりの開催となった日本・東京ドーム公演においても全日程ソールドアウトという圧倒的な成功を収めた。さらに、その勢いのまま突入した北米ツアーでも全席完売を記録し、爆発的な盛況を見せた。

そしてBTSのデビュー記念日である6月13日に開催する韓国・釜山アジアド主競技場公演。その特別な公演を全国の映画館で体験できるライブビューイングの、最新予告編が解禁になった。

今回公開された予告編は同ツアーの韓国・高陽公演でのパフォーマンス映像で、洗練されたカリスマ性とダイナミックな躍動感をダイレクトに感じられる7人のステージパフォーマンス。個性豊かなメンバーそれぞれの魅力に引き込まれる一方で、7人が揃った際に放たれる唯一無二のオーラは、観る者を一瞬で釘付けにする。ARMY（ファンの呼称）と一緒に熱量高くステージを楽しむ彼らの情熱的な姿は、6月13日の釜山公演への期待をさらに加速させる。

日本全国の映画館からリアルタイムで感動と興奮を分かち合える特別な夜。この映像さながらにメンバーを間近に感じる息遣いや、ステージの圧倒的な迫力が映画館ならではの音響・大スクリーンで堪能できる。臨場感とともに熱狂を体感しよう。

■イベント情報

『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』ライブビューイング

06/13（土）全国の映画館にて19:00上映開始

本会場：韓国・釜山アジアド主競技場

主催：HYBE JAPAN

企画：BIGHIT MUSIC

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.

■関連リンク

ライブビューイング公式サイト

http://btsliveviewing.jp

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/

■【画像】ライブビューイング来場者特典グッズ写真