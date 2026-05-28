「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）

交流戦３連敗発進となった阪神・藤川球児監督はドラフト１位の立石について試合前にアドバイスを送ったことを明かした。

リーグ戦最後の２カードから昇格し、東京ドームの巨人戦では華々しい活躍を見せた立石。だが交流戦の日本ハム３連戦では当たりが止まった。試合前に声かけを行った際には「たった何打席かで心の揺れ動きは必要ないよと」と伝えた藤川監督。「最初に期待が大きくなってしまってる。タイガースならではというか、活躍すれば皆さんが応援してくれるし、一つ空振りするだけでタメ息も大きい。木下もそうですけど選手たちに地に足をつけて伸びていってほしい」と評した。

その上で「イライラせずにしっかりと前向きに調整していけばいいんじゃないかと思います」と背中を押した指揮官。打線がつながりを欠いたことには「野球としてはホームランは華ですし、素晴らしいモノではあるけど、連動させて勝っていく部分ではつなぎであったり、自己犠牲が必要。このあたりを次、甲子園に戻ってきた時につなげていきたい」と課題を口にしていた。