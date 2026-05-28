「巨人４−８ソフトバンク」（２８日、東京ドーム）

巨人がソフトバンクに２桁安打を許し、逆転負けでカード負け越しを喫した。

今季８戦目で本拠地初登板となった田中将は試合を作った。四回までは１失点投球。３点リードで迎えた五回に正木の同点打、近藤に押し出し四球を与えて５回５安打３失点で降板した。

試合後、橋上監督代行は田中将の投球について「非常に丁寧に放っていた」と評価。その上で「欲を言えば五回、なんとかすんなりいけてれば、という感じはします。ピッチャーでも一応、バットを振ってる、バットを持ってますから。バットに当たればいないところに飛ぶようなヒットになる。あそこはちょっともったいなかったかな」を付け加えた。

五回は２死一塁で投手のスチュワートに中前打を許し、上位打線につながって失点した。

一方で直前の四回の攻撃では、無死一塁で田中将が打席でバントの構え見せたが投球が頭上を通過するあわや頭部死球の暴投。無死二塁となり田中将は再び一塁前へバントを試みたが三塁アウトで失敗した。それが次の回の投球に尾を引いたかと問われた指揮官は「９人制で投手が打席に立つ以上は、ピッチャーの打席でのバントの必要性は多少あると思うが。そういったものが本来のピッチングに影響が出ないような方法というのは、ちょっといろいろ考えていかないといけないかなと思いました」と回答。「具体的にはなかなか言えないが、それに関してはいくつかバッテリーコーチも含めて話はしている段階ではあったので」と説明した。