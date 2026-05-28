「広島３−６ロッテ」（２８日、マツダスタジアム）

ロッテが３試合連続逆転勝ちで、２４年以来の交流戦３連勝発進。ここ１２試合１０勝２敗の快進撃で借金は９から１に減った。

１点先制された直後の四回、無死満塁から山口の二ゴロの間に同点。さらに１死一、三塁から佐藤が右中間に勝ち越し２点二塁打を放った。佐藤は「最低でも犠牲フライをという気持ちで打ちにいきました。それがいい形になり良かったです」とコメントした。四回には１死二塁から小川の右前適時打で加点した。

先発の広池は６回６安打２失点の好投で２勝目。１５０キロ台の直球に変化球を交えて、二回までパーフェクト。三回に投手の鈴木に先制適時打を浴びたが、直後に味方が逆転。六回にモンテロの適時内野安打で１点をかえされたものの、リードを守り切って降板した。

「真っ直ぐ、スライダー、チェンジアップの３球種が今日は良かったのでそれをうまく使って組み立てられたかなと思います。（打席にも立ったが）思っていたより打席に立つと疲れます。初めてでしたけどバントもなんとか決められて安心しましたし、良い経験でした」とコメントした。

２点リードの七回に登板した２番手・八木は１点を失いなお１死満塁で降板。ここで登板した３番手・沢田が３番・菊池、４番・坂倉を打ち取りピンチを切り抜けた。