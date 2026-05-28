17thシングル「Kind of love」をリリースした日向坂46の正源司陽子さんが、B.L.T.2026年7月号（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭を飾りました。



【写真】柔らかな光を浴びナチュラルな笑顔を浮かべる正源司陽子さん

天真爛漫なキャラクターで愛される一方、強いビジュアルも持ち合わせる正源司さん。そんな彼女の魅力をあらためて見つめ直すべく、今回は真っすぐにその美しさにフォーカスしたグラビアです。



撮影は、懐かしさを感じる和風家屋と初夏の海辺を舞台に実施。純白の衣装をまとったシーンでは中庭を自由に歩き回りながら木漏れ日を浴びて無邪気に笑う姿から、ふと足を止めて見せた儚（はかな）げな表情まで、その瞬間ごとに移ろう感情の機微を丁寧に切り取りました。ポニーテールにアレンジしたカットでは整った目鼻立ちや横顔の美しさがより際立ち、思わず目を奪われるような気品を漂わせています。海辺での撮影では、潮風を受けながらピンクのコートを広げてこの日一番の笑顔を見せるエモーショナルなシーンも。ページをめくるたびに彼女のあらゆる美しさが表現されたグラビアとなっています。



表紙は柔らか光の中で見せるナチュラルな笑顔と真っ直ぐな視線が印象的なカット。親しみやすさと目を奪われるような美しさが同居した表紙です。裏表紙を飾るのは日向坂46・清水理央さん。力強いビジュアルと研ぎ澄まされた存在感が表現されたグラビアです。中面には同グループから清水さんと佐藤優羽さんもソログラビアで登場、日向坂ファン必読の内容です。



このほか、乃木坂46・大越ひなのさん、AKB48・郄橋舞桜さん、アイドルグループ・テラテラの黒田かほさん、#Mooove!のサポートメンバー・七海りおさん、注目女優・門脇遥香さんも誌面を彩りました。



【正源司 陽子さんプロフィル】

しょうげんじ ようこ 2007年2月14日生まれ 兵庫県出身 みずがめ座 身長158.4cm B型