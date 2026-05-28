中村倫也、次回作に期待のキャラ→「面白いですか？それ（笑）」「僕は面白いですよ（笑）」
俳優の中村倫也が28日、都内で行われた映画『君のクイズ』公開後【検証】舞台あいさつイベントに、吉野耕平監督とともに登壇した。イベントでは、互いの印象や、制作の裏話などが語られた。
【全身ショット】シックなジャケット姿で登場した中村倫也
観客からの質問に答えるコーナーで「吉野監督が次回作で、中村さんに演じてほしい役は？」と質問。吉野監督は「また違う役をやってほしいなと思いますね、中村さんは何でもできてしまう方なので、面白がって演じてもらえるようなキャラを持っていきたいなと思いますね」と答えた。
対して、中村は「一言もしゃべらない役とかやってみたいですね」とまさかの返答。「面白いですか？それ（笑）」と困惑した様子の吉野監督に、中村は「僕は面白いですよ（笑）、それこそ僕がしゃべらないぶんも、VFXをいっぱい回すっていう（笑）」と本作の見どころにも絡めた願望を語った。
今作は、直木賞作家・小川哲氏の同名小説が原作となっている。たった1問のクイズが導く、驚愕の“真実”と“人生”。クイズという枠を超えた、知的エンターテインメントを描く。
【全身ショット】シックなジャケット姿で登場した中村倫也
観客からの質問に答えるコーナーで「吉野監督が次回作で、中村さんに演じてほしい役は？」と質問。吉野監督は「また違う役をやってほしいなと思いますね、中村さんは何でもできてしまう方なので、面白がって演じてもらえるようなキャラを持っていきたいなと思いますね」と答えた。
今作は、直木賞作家・小川哲氏の同名小説が原作となっている。たった1問のクイズが導く、驚愕の“真実”と“人生”。クイズという枠を超えた、知的エンターテインメントを描く。