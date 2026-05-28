教え子にはバイエルンの超新星や五輪銀メダリストも！日本人GKコーチが独３部と専属プロ契約「完璧な人材」
日本人プレーヤーの存在が当たり前になり、フランクフルトU−21の長谷部誠コーチなど指導者の活躍も見られるようになったドイツで、国際的には無名に近い日本人コーチがまたひとつ道を切り開いた。
1.FCケルンU−21のGKコーチとして長らく活躍し、JFA（日本サッカー協会）やKASオイペン（ベルギー２部）でもコーチを歴任した田口哲雄氏が、フォルトゥナ・ケルンとGKコーチ契約を結んだのだ。
2025−26シーズンのレギオナルリーガ西地区で優勝し、来る2026−27シーズンはプロリーグの３部に挑むフォルトゥナにとっては願ってもない“強化”のようだ。監督とスポーツディレクターを兼任するマティアス・ミンク氏は次のように歓迎している。
「哲雄が今後、我々の指導スタッフに加わってくれることを大変嬉しく思います。（前任の）スベン・バッハーが体調不良だったとき、彼はトルコでのトレーニングキャンプで代役を務めてくれていました。育成年代やプロサッカー界での豊富な経験を持つ彼は、我々のゴールキーパー陣にとって、まさに理想的で完璧な人材です」
田口氏は1.FCケルン時代、リオ五輪銀メダリストのGKティモ・ホルン（現VfLボーフム）や今年３月にドイツ代表初招集を受けた（怪我で辞退）GKヨナス・ウルビヒ（現バイエルン・ミュンヘン）などを密着指導。プロ選手としての経験こそ持たないが、独自性のある指導やサッカーへの深い造詣を武器に、GK大国のドイツで代表クラスのGKを育てるという快挙に等しい功績を残している。
新天地での始動を前に、田口氏はクラブ公式サイトを通じて「３部リーグで成功を収めるために、若く才能豊かなゴールキーパーたちと日々切磋琢磨できることは、非常にやりがいのある挑戦です」とコメント。３クラブが２万人超、11クラブが１万人超の平均観客動員（2025−26シーズン）を記録したように、独３部リーグはこのカテゴリーにおいて世界屈指の熱狂度を誇る。
フォルトゥナ、そして田口氏のチャレンジに注目したい。
■プロフィール
田口哲雄（たぐち・てつお）
1976年、埼玉県生まれ。東京外国語大学卒業後、渡独。 2006年から1.FCケルンの育成部門GKコーチとして働き始め、U−21チームのコーチングスタッフおよびU−15からU−21のGK育成を担当した。ケルン退団後はJFAコーチGK担当、KASオイペン（ベルギー２部）のGKコーチを歴任し、2026−27シーズンからフォルトゥナ・ケルン（ドイツ３部）のGKコーチを務める。1.FCケルン時代の教え子にヨナス・ウルビヒ（バイエルン）やティモ・ホルン（ボーフム）などがいる。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
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1.FCケルンU−21のGKコーチとして長らく活躍し、JFA（日本サッカー協会）やKASオイペン（ベルギー２部）でもコーチを歴任した田口哲雄氏が、フォルトゥナ・ケルンとGKコーチ契約を結んだのだ。
「哲雄が今後、我々の指導スタッフに加わってくれることを大変嬉しく思います。（前任の）スベン・バッハーが体調不良だったとき、彼はトルコでのトレーニングキャンプで代役を務めてくれていました。育成年代やプロサッカー界での豊富な経験を持つ彼は、我々のゴールキーパー陣にとって、まさに理想的で完璧な人材です」
田口氏は1.FCケルン時代、リオ五輪銀メダリストのGKティモ・ホルン（現VfLボーフム）や今年３月にドイツ代表初招集を受けた（怪我で辞退）GKヨナス・ウルビヒ（現バイエルン・ミュンヘン）などを密着指導。プロ選手としての経験こそ持たないが、独自性のある指導やサッカーへの深い造詣を武器に、GK大国のドイツで代表クラスのGKを育てるという快挙に等しい功績を残している。
新天地での始動を前に、田口氏はクラブ公式サイトを通じて「３部リーグで成功を収めるために、若く才能豊かなゴールキーパーたちと日々切磋琢磨できることは、非常にやりがいのある挑戦です」とコメント。３クラブが２万人超、11クラブが１万人超の平均観客動員（2025−26シーズン）を記録したように、独３部リーグはこのカテゴリーにおいて世界屈指の熱狂度を誇る。
フォルトゥナ、そして田口氏のチャレンジに注目したい。
■プロフィール
田口哲雄（たぐち・てつお）
1976年、埼玉県生まれ。東京外国語大学卒業後、渡独。 2006年から1.FCケルンの育成部門GKコーチとして働き始め、U−21チームのコーチングスタッフおよびU−15からU−21のGK育成を担当した。ケルン退団後はJFAコーチGK担当、KASオイペン（ベルギー２部）のGKコーチを歴任し、2026−27シーズンからフォルトゥナ・ケルン（ドイツ３部）のGKコーチを務める。1.FCケルン時代の教え子にヨナス・ウルビヒ（バイエルン）やティモ・ホルン（ボーフム）などがいる。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
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