5月27日、女優・今田美桜の所属事務所が公式Instagramを更新。4月4日に開催された「今田美桜スペシャルイベント2026」のオリジナルグッズ撮影時のオフショットが公開され、ファンの注目を集めている。

投稿では画像2枚と動画1本が公開され、ファンクラブ会員限定で購入できる受注生産グッズが紹介された。

「1枚目の写真では、黒のノースリーブ姿に大ぶりの花飾りを合わせた印象的なスタイルを披露。アップヘアにすることで、今田さんの大きな瞳や透明感のある肌がより際立ち、シンプルながらも華やかな存在感を放っていました。

2枚目では、グリーンを基調としたワンピースにレインボーカラーのマフラーを合わせた個性的なコーディネートで登場。片足を上げてピースサインを決めるお茶目なポーズを見せており、カラフルな装いを自然に着こなす姿からは、今田さんならではの柔らかな魅力が感じられました」（芸能ジャーナリスト）

さらに動画では、赤い無地のTシャツにデニムを合わせたシンプルなスタイリングで登場。大きめのウェーブがかかったダウンヘアも相まって、ナチュラルな魅力が際立っていた。

「動画内では、撮影中に手を上げる場面でお腹がチラリと見えるシーンもありました。ラフなコーディネートながら、ヘルシーな色気を感じさせるワンシーンにファンから歓喜の声が集まっていました」（前出・芸能ジャーナリスト）

SNSでは、《赤Tシャツxデニムの美桜ちゃんが可愛い》《本当に眼福です》などの声が寄せられている。

今田は、2014年、福岡のゲームセンターでスカウトされて芸能界入り。2015年には福岡ローカルの深夜番組『GeeBee』（テレビ西日本）で初レギュラー出演を果たした。

2018年放送のドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）で、キュートなツインテール姿を見せ、一気に知名度をあげた。2021年にはNHK連続テレビ小説『おかえりモネ』に出演し、人気女優としての地位を確立した。

「今田さんは、7月から医療系ドラマ『クロスロード〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系）への出演が決定しています。同作では初の医師役に挑戦するため、新たな代表作となるのか注目が集まっています」（前出・芸能ジャーナリスト）

シンプルな装いから個性的なスタイルまで着こなす姿に、改めて “今田美桜の強さ” を感じたファンも多かったようだ。