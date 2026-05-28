

adieu（俳優・上白石萌歌）

2026年10月に岡山県玉野市の宇野港周辺で開かれる野外フェスティバル「セトウチコンテンポラリー」の出演アーティストが発表されました。

2025年に初開催され、2026年で2回目となる「セトウチコンテンポラリー」には、俳優の上白石萌歌さんが歌手・adieuとして出演するほか、玉野市出身の磯野さんがボーカルを務めるバンド「YONA YONA WEEKENDERS」、ラップと歌で世界を舞台に活躍する「SIRUP」など6組の出演が発表されました。

イベントには全部で16組のアーティストが出演予定で、残りの出演者は9月上旬に発表されます。

このイベントは、10月24日と25日、玉野市の宇野港周辺で開催され、6万人の来場を見込んでいるということです。

（セトウチコンテンポラリー実行委員会／石川康晴 会長）

「玉野市の人口が5万2000人と聞いてますが、今回関係人口・交流人口合わせて6万人を目指していますので、大きな経済効果、地域活性化に貢献していきたい」

イベントには、県内外のグルメやファッションのブースも出店します。