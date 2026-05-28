5月26日、8人組女性アイドルグループ・iLiFE!の候補生であるおめめがXに投稿した「アイドル前髪の作り方」動画が大拡散された。そのなかで、前髪を固定するため、文房具である液体のり「アラビックヤマト」を使用していたことから、販売元であるヤマト株式会社の公式Xが注意喚起をおこなう事態となった。

動画では、おめめが自宅と思われる場所で前髪をセットする様子を公開。コームで髪を整えたあと、アラビックヤマトを指や綿棒に取り、額部分に塗って前髪を固定した。意外すぎる使用方法は瞬く間に拡散され、ついにはメーカーにも届く形となった。

ヤマト株式会社の公式Xは、《たくさんの方に注目していただけて大変嬉しく思っております》と反応しつつ、《本来の接着用途とは異なっており安全性を保証することができません》と投稿。文房具として販売されている商品のため、皮膚への使用は想定されていないと、注意を呼びかけた。

「紙などを接着するための商品で、皮膚への使用を前提には作られていません。肌トラブルが起きた場合、メーカー側としても責任を負いきれない部分があります。簡単に真似できる裏ワザとして広まってしまう危険性を考え、早い段階で注意喚起したのでしょう」（芸能ジャーナリスト）

一方で、Xでは驚きの声だけではなく「以前から使っていた」という声も相次いだ。

《ちなみに平成JKはルーズソックスと足にヤマト使ってました》

《アラビックヤマトは主にウィッグ固定で顔に塗ってます、、、》

《前髪スティック開発し始めるかも笑笑笑笑》

コスプレイヤー界隈では、以前からウィッグの固定などに使用する人もいたようで、知る人ぞ知る使い方だったようだ。

「最近は、前髪専用のスティック型アイテムなどが数多く登場しています。それらは顔や額に付着することを想定し、刺激や肌への影響も考慮されています。アイドルはライブで激しく踊ってもビジュアルを崩せないので、液体のりの使用は固定力を最優先した結果だったのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

なお、おめめは当該投稿を削除。27日には《ヤマト株式会社様の大切な商品を間違った使い方で取り上げてしまったことを深く反省》と謝罪している。