「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」の配信概要が発表…ゲストに元女子日本代表宮崎が出演

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　5月27日、Bリーグは同29日に行われる「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」の配信概要と出演者を発表した。


　当イベントの配信スケジュールは以下のとおりだ。


16:40～ 　　配信MCによる受賞予想＆展望トーク

17:00～ 　　B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26 生配信

19:45頃～ 　受賞選手インタビュー


　なお配信はバスケットLIVE、スポーツナビ、Bリーグ公式YouTubeチャンネルの各プラットフォームで実施される。


　配信MCには、スポーツナビゲーターとしても活躍するタレントのこにわ氏を起用。こにわ氏はバスケットボールキングとスポーツナビが共同制作するBリーグ応援番組「B MY HERO」のMCも務めている。加えて配信ゲストには、2025－26シーズンを持って現役引退を発表した、元女子日本代表ポイントガードの宮崎早織氏の出演が発表された。


　Bリーグの2025－26シーズンを締めくくる「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」は、5月29日の17時より東京ガーデンシアター（東京都江東区）で開催される。



【動画】「B.LEAGUE AWARD SHOW 2024-25」のフル動画