「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」の配信概要が発表…ゲストに元女子日本代表宮崎が出演

5月27日、Bリーグは同29日に行われる「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」の配信概要と出演者を発表した。

当イベントの配信スケジュールは以下のとおりだ。

16:40～ 配信MCによる受賞予想＆展望トーク



17:00～ B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26 生配信



19:45頃～ 受賞選手インタビュー

なお配信はバスケットLIVE、スポーツナビ、Bリーグ公式YouTubeチャンネルの各プラットフォームで実施される。

配信MCには、スポーツナビゲーターとしても活躍するタレントのこにわ氏を起用。こにわ氏はバスケットボールキングとスポーツナビが共同制作するBリーグ応援番組「B MY HERO」のMCも務めている。加えて配信ゲストには、2025－26シーズンを持って現役引退を発表した、元女子日本代表ポイントガードの宮崎早織氏の出演が発表された。

Bリーグの2025－26シーズンを締めくくる「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」は、5月29日の17時より東京ガーデンシアター（東京都江東区）で開催される。

【動画】「B.LEAGUE AWARD SHOW 2024-25」のフル動画