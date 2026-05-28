「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」の配信概要が発表…ゲストに元女子日本代表宮崎が出演
5月27日、Bリーグは同29日に行われる「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」の配信概要と出演者を発表した。
当イベントの配信スケジュールは以下のとおりだ。
16:40～ 配信MCによる受賞予想＆展望トーク
17:00～ B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26 生配信
19:45頃～ 受賞選手インタビュー
なお配信はバスケットLIVE、スポーツナビ、Bリーグ公式YouTubeチャンネルの各プラットフォームで実施される。
配信MCには、スポーツナビゲーターとしても活躍するタレントのこにわ氏を起用。こにわ氏はバスケットボールキングとスポーツナビが共同制作するBリーグ応援番組「B MY HERO」のMCも務めている。加えて配信ゲストには、2025－26シーズンを持って現役引退を発表した、元女子日本代表ポイントガードの宮崎早織氏の出演が発表された。
Bリーグの2025－26シーズンを締めくくる「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」は、5月29日の17時より東京ガーデンシアター（東京都江東区）で開催される。
【動画】「B.LEAGUE AWARD SHOW 2024-25」のフル動画