巨人・阿部慎之助前監督（47）が長女への暴行容疑で逮捕され、釈放後に辞任したことを受け、ネット上で立ち上がった阿部監督の復帰を求めるオンライン署名が、5月28日の午後4時までに12万筆を突破した。

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署名活動は、26日からスタートし、目標としていた「43,500人（東京ドーム収容人数）」の3倍近い数字をわずか2日間で達成。当初6月5日までの受付が予定されており、賛同者のさらなる拡大に注目が集まっていたが、運営側は「5月28日 23:59」をもって署名受付を終了すると急きょ声明を発表した。理由については、「本活動は、 誰かを攻撃したり、対立を煽ることを目的としたものではなく、あくまで、 一人のファンとしての想いを届けるための活動です」と説明している。

【画像】阿部監督の復帰を求める署名が12万筆を突破（画像は阿部監督の復帰を求めるオンライン署名 Change.org Japanより引用）

この一連の投稿には、ネットユーザーから「野球界における阿部慎之助さんの功績をなんとか後世に引き継ぎたいですね」「今回の騒動が長く続けば続くほど、娘さんが責任を感じないかと心配していました」「本人が辞めるって言ってるんだから、いいじゃん」といったさまざまなの声が寄せられている。