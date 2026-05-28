“感性で選ぶ”AI×香り体験イベント、東急百貨店運営の渋谷ビューティーエリア3拠点で6月4日から開催

株式会社 東急百貨店は、2026年6月4日（木）から17日（水）までの14日間、渋谷スクランブルスクエア内+Q（プラスク）ビューティー、渋谷ヒカリエ ShinQs、Dress Table by ShinQs ビューティー パレット（SHIBUYA109渋谷店 1階）の渋谷のビューティーエリア3拠点にて、ビューティーイベント「SHIBUYA BEAUTY JAM THE WEEKS 〜香りの2週間〜」を開催する。

6回目の開催となる今回は、近年急成長中のフレグランスカテゴリーにフォーカス。香りを言語化するAI「KAORIUM」を全3拠点に同時導入し、渋谷限定セレクトの全16ブランドを体験できる新しい香り選びを提案する。

また、SHISEIDOトップメイクアップクリエイターのアドバイス会、人気メイクブランドが集結する「MAKE-UP STATION」（顔タイプ診断(R)付き）、韓国フレグランス「POSTES」POPUPなど、香りとメイクを横断する体験なども展開する。

■企画背景

経済産業省「生産動態統計調査」によると、2024年の国内香水・オーデコロン販売金額は前年比約105％となり、3年連続で過去最高を更新。若年層を中心に、「自己表現としての香り」への関心が高まっている。

東急百貨店の渋谷3拠点においても、2025年度のフレグランス売上は前年比107％と伸長。特に2026年春から順次、フレグランスゾーンを拡大リモデルした渋谷ヒカリエ ShinQsでは、リモデル直後の4月売上が前年比118％と好調に推移しており、香りへの需要の高まりを感じさせる結果となった。

一方で、「香りが気になるけれど、どう選べばいいかわからない」という潜在的な課題を持つ層に向けて、このたび「ブランドではなく、自分の感性で選ぶ」体験型のイベントを企画。香りのラインナップを拡充した新フロアをじっくり楽しめる機会となる。

■香りを言語化するAI 「KAORIUM」を渋谷駅3拠点に同時導入

SCENTMATIC社が開発した香りを言語化するAIシステム「KAORIUM（カオリウム）」を、本イベントの3店共通メインコンテンツとして採用する。

「KAORIUM」は、最大16本の香り（ガラス瓶）が並ぶ専用筐体のチュートリアルに沿って、香りと言葉を選んでいくだけで、AIが体験者の好みの香りを導き出す仕組み。「スッキリ」「透明感のある」「都会的な」といった感性的な言葉を手がかりに、ブランド名や価格にとらわれず、約4分の没入体験で「自分だけの香り」を見つけることができる。

体験後にはおすすめされたフレグランスが掲載された「KAORIUMカード」を持って帰ることも可能。気に入った香りを取り扱うショップに持っていくと、ビューティーアドバイザーがより詳しい提案をする。そのまま買い物を楽しむことも可能だ。

今回の「KAORIUM」には、+Q（プラスク）ビューティー、渋谷ヒカリエ ShinQs、Dress Table by ShinQs ビューティー パレットの3拠点で取り扱うブランドの中から全16ブランドのフレグランスを渋谷限定でセレクト。

ハイブランドの最新フレグランスからコスメブランドのフレグランス、注目の韓国フレグランスまで幅広いラインナップを揃えた。気に入った香りは、それぞれの店頭で購入できる。

【開催概要】

イベント名：SHIBUYA BEAUTY JAM THE WEEKS 〜香りの2週間〜会期：2026年6月4日（木）〜17日（水）14日間

会場：+Q（プラスク）ビューティー（渋谷スクランブルスクエア 6階・5階）渋谷ヒカリエ ShinQs（4階〜地下1階）Dress Table by ShinQs ビューティー パレット（SHIBUYA109渋谷店 1階）

特設LP：https://www.tokyu-dept.co.jp/shibuyabeautyjam/specialcontents/2026summer/index.html