文化放送では、5月31日（日）午後4時00分から、『ボートレースライブ SG 第53回ボートレースオールスター優勝戦 実況中継』を、同局をキーステーションに全国ネットで放送する。（ネット各局は午後4時30分から放送予定）

「ボートレースオールスター」は、ファン投票で選ばれたスターレーサーたちが出場する“夢の競演”。SG競走の中でも最も格式の高い5競走『GRANDE5』の１つである。グランプリ常連組から勢いに乗る若手まで、豪華メンバーによる熱戦が繰り広げられる。

静岡県・ボートレース浜名湖で開催される今年の一着賞金は4,200万円。年末のグランプリ出場を目指すレーサーたちにとって重要な一戦だ。



スタジオゲスト）ハーフナー・マイク

スタジオゲストには、元プロサッカー選手のハーフナー・マイクが登場。大舞台を経験してきたハーフナー・マイクならではの視点やエピソードを交えながら、番組を盛り上げる。進行は舘谷春香アナウンサーが担当。

また、現地・ボートレース浜名湖の放送席からは、ボートレースパーソナリティでSBSラジオパーソナリティの鬼頭里枝と実況担当の槇嶋範彦アナウンサーが臨場感あふれるレースの模様を届ける。



左から）舘谷春香、鬼頭里枝、槇嶋範彦

ファンの期待と声援を背負い、栄光を掴むのは果たして誰なのか。注目の優勝戦を、ぜひラジオで。

■番組名 ： 『ボートレースライブ SG 第53回ボートレースオールスター優勝戦 実況中継』

■放送日時 ： 2026年5月31日（日） 午後4時00分～4時55分 その他ネット各局：午後4時30分～4時55分

■ネット局 ： 青森放送、秋田放送、山形放送、ラジオ福島、山梨放送、北陸放送、福井放送、静岡放送、東海ラジオ放送、岐阜放送、京都放送、ラジオ大阪、ラジオ関西、山陰放送、山陽放送、FMちゅーピー、山口放送、西日本放送、四国放送、南海放送、高知放送、RKB毎日放送、長崎放送、宮崎放送、南日本放送、琉球放送（文化放送を含む全27局ネット）

※東海ラジオはプロ野球中継に伴い、放送時間変更の可能性あり

■スタジオゲスト ： ハーフナー・マイク（元プロサッカー選手）

■スタジオ進行 ： 舘谷春香（フリーアナウンサー）

■現地ゲスト ： 鬼頭里枝（ボートレースパーソナリティ、SBSラジオパーソナリティ）

■現地実況 ： 槇嶋範彦（フリーアナウンサー）