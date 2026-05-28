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意外と知らない「親からの心の洗脳」7選 無意識な怯えや自己肯定感の低さの原因

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が「【要確認】実は…親から受けている影響・心の洗脳7選／無意識な怯えの原因がこれだ！」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、親から無意識に受けている「心の洗脳」とも言える7つの影響について解説している。



親子関係において、子供は親から多大な影響を受ける。Ryota氏は、親が子供に与える悪影響が「心の洗脳」に繋がる可能性があると指摘し、その具体例を挙げた。



1つ目は「自分はダメだというレッテル貼り」。日本人は褒めるのが下手な傾向があり、親が思い通りにならない子供を否定し急かすことで、子供の自己肯定感が低下してしまうという。また、「性格や個性の否定」や「兄弟や姉妹との比較」についても言及。親が自分と相性の良い子を好んだり、子供の個性を理解できずにマルバツで判断したりすることで、子供は「愛されていない」と思い込んでしまうと語る。



さらに、「親の思考を刷り込まれる」点も挙げた。好き嫌いや「仕事は過酷でしんどいもの」という親の愚痴、お金に対する恐怖感などが、子供の先入観や価値観としてそのまま受け継がれる危険性を説明している。



現代の忙しい社会を背景とした「育てやすいことがいい、という考え」の弊害も解説。手のかからない子供を「素直でいい子」とする親の態度は、子供に「わがままを言ってはいけない」と理解させ、他人の期待に応えようとする過剰適応を引き起こすと警鐘を鳴らす。



最後にRyota氏は、こうした親からの影響に気づくことの重要性を強調した。「自分がこの成長過程の中で親からこういう影響を受けて考えが曲がっちゃってるとか、考えを持っちゃってるんだっていうことに気づいてほしい」と述べ、自分の思考のクセを客観視し、考え方を自分なりにアップデートしていくことで、これからの人生をもっと自由に楽しめるようになると締めくくった。