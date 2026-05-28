京本大我の白衣姿に“脚ながっ”と反響！上品コーデで見せたおちゃめな“スカイツリーポーズ”に「かわいすぎる」「スタイル抜群」「笑顔が最高」の声

【写真】京本大我＆仁村紗和の“スカイツリーポーズ”／京本大我『10回切って倒れない木はない』オフショット

ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）の公式SNSが更新。京本大我（SixTONES）と仁村紗和のオフショットが公開され、注目を集めている。

■京本大我、白衣姿で見せた“脚長”スタイル

投稿では「2人からクイズです！ジャジャン♪ どれが本当のスカイツリーでしょうか？」とつづられ、京本と仁村が屋上で“スカイツリーポーズ”を決めた1枚がアップされた。

京本は、ピンクシャツにグリーンのストライプネクタイを合わせ、白衣を羽織ったスタイルで登場。グレーのチェックパンツに黒シューズを合わせた上品なコーデを着こなし、すらりと伸びた脚の長さも際立っている。

仁村はイエローのシャツに白のパンツを合わせた軽やかな装い。ふたりは両手を頭上で合わせたおちゃめなポーズを見せ、奥には東京スカイツリーが写っている。

投稿には京本の「難問だな～」というコメントも添えられた。

ファンからは「白衣きょもかっこよすぎる」「かわいすぎる」「脚ながっ」「麗し美人」「スタイル抜群」「難問すぎる笑」「笑顔が最高」などの声が寄せられている。

■京本大我『10回切って倒れない木はない』オフショット