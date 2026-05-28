ジャケット写真

BIGMAMA・金井政人が、自身初となるソロ名義での作品『Wink Wind Window』を“父の日”である6月21日にリリースすることを発表した。

これまでバンドと並行しての絵本や詩集、エッセイなどの作家活動に加え 数多くのアーティストへ詞曲提供を行ってきた金井のセルフカバー1曲を含む4曲入りEPとなる。

今作でのセルフカバー曲は、2024年に手越祐也へ提供した「face to face」だ。本人曰く、提供曲はすでにそのアーティストやファンのものである、という認識のもと、ほんの少しだけ“お借りする”形で収録したという。外面の美しさだけでなく、内面の美しさへと視線を向ける、日本語ならではの表現が印象的な一曲に仕上がっているとのこと。

BIGMAMAというバンド名から毎年大切にしている“母の日”にちなみ、ソロ作品では“父の日”にリリースされるのだが、年に一度のプロジェクトとして今後も展開していく予定となっている。また、楽曲ごとに、掌編の小説が順次公開されていく予定になっているので、続報をお待ちいただきたい。

なお今回アートワークは、フォトグラファー・中野敬久の撮影した写真に山代エンナがイラストを載せたジャケット写真となっている。

◾️金井政人ソロEP『Wink Wind Window』

2026年6月21日（日）配信リリース

品番：UKCD-1269 レーベル：UK.PROJECT ▼収録曲

M1.Wink Wind Window

M2.face to face

M3.Genjitsu-Tohi

M4.餞束のうた（読み:はなたばのうた）

◾️ツアー＜MOTHERLAND 〜The Climax Parade〜＞ 2026年

5⽉10⽇（⽇・母の日）Zepp DiverCity(TOKYO)

5月22日（金）福岡 OP’s (対バンあり)

6月11日（木）神戸 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎

6月12日（金）名古屋 NAGOYA JAMMIN’

6月25日（木）仙台 MACANA (対バンあり)

6月26日（金）HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2

6月28日（日）大阪 Music Club JANUS ▼チケット

通常：5,500円（税込）

学⽣：3,300円（税込）

※全⾃由（⼊場整理番号付）

※ドリンク代別途必要

※学⽣チケットは⼊場時に⾝分証明書の提⽰が必要