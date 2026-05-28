【バツイチ息子は、狂ってた…】「謝りたいから待ってる」お願い来て！＜第22話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第22話 謝りたい
【編集部コメント】
タダシさんの狂気に触れたことで、さすがに陽子さんも目が覚めたのでしょう。今までの記憶を思い返し、ようやく「間違っているのはサオリじゃなく、タダシ」と気付いたのです。陽子さんは「サオリに謝りたい」というその一心で、必死にモトキさんにすがります。直接会って謝りたい、無理ならば手紙だけでも渡したい、と……。陽子さんもなんだか追い詰められている様子です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第22話 謝りたい
【編集部コメント】
タダシさんの狂気に触れたことで、さすがに陽子さんも目が覚めたのでしょう。今までの記憶を思い返し、ようやく「間違っているのはサオリじゃなく、タダシ」と気付いたのです。陽子さんは「サオリに謝りたい」というその一心で、必死にモトキさんにすがります。直接会って謝りたい、無理ならば手紙だけでも渡したい、と……。陽子さんもなんだか追い詰められている様子です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子