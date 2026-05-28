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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【粉・バター不使用】包丁ピーラーいらずのポテトグラタン！新じゃがをレンチンしてトースターで焼くだけ」と題した動画を公開しました。粉やバターはもちろん、包丁やピーラーさえも使わず、耐熱容器一つで完結する手軽なポテトグラタンの作り方を紹介しています。



今回のレシピの主役は、ビタミンCが豊富な新じゃがです。調理の最大の特徴は、よく洗った新じゃがを皮付きのまま、スライサーを使って直接耐熱容器にスライスしていくこと。さらに、「水にはさらさないでOK」と強調しており、これにより手間を省くだけでなく、栄養を逃さず、じゃがいものデンプン質を活かして自然なとろみをつけることができます。



スライスしたじゃがいもにマヨネーズ、コンソメ、牛乳を加えて電子レンジで加熱し、全体を混ぜ合わせると、見事にとろみがついた状態に。そこへ2種のチーズをたっぷり乗せ、トースターでこんがりと焼き上げます。スプーンですくうと、とろけるチーズとホクホクのじゃがいもが絡み合い、食欲をそそる仕上がりになっています。



動画の後半では、管理栄養士ならではの視点で「新じゃがの力でむくみスッキリ！」と題し、じゃがいもに含まれるカリウムの働きについても詳しく解説。手軽で美味しく、栄養面も理にかなったズボラレシピを、ぜひ日々の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・新じゃが 中2個（約300g）※通常のじゃがいもでも可

・マヨネーズ 大さじ2

・コンソメ顆粒 小さじ1

・牛乳 150ml（100mlと50mlに分けて使用）

・とろけるチーズ 5つまみ（約50g）

・粉チーズ 適量

・パセリ お好みで



［作り方］

1. 深めの耐熱グラタン皿に、よく洗った新じゃがを皮付きのままスライサーで薄切りにする。※皮が硬い場合はピーラーでむき、芽や青い部分は取り除く。

2. スライスしたじゃがいもの上にマヨネーズ大さじ2をかけ、コンソメ顆粒小さじ1を全体に散らす。

3. 牛乳100mlを注ぎ入れ、ぴったりとラップをしてフォークで数カ所穴をあける。

4. 600Wの電子レンジで7分加熱する。

5. 取り出してラップを外し、じゃがいもが柔らかくなり、混ぜてとろみがついていることを確認する。

6. 再び牛乳を50ml加え、全体をよく混ぜ合わせる。

7. とろけるチーズ約50gと粉チーズ適量を全体にたっぷりとかける。

8. トースターに入れ、4～5分ほど焼き色がつくまで焼く。

9. 仕上げにお好みでパセリをふりかけて完成。