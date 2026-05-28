飼い主が立ち上がると犬が吠える理由

1.突然の動作に驚いた

飼い主さんが立ち上がった瞬間に、犬が「ワゥ」というような短い声を出し、しばらく周囲の様子を伺って元の状態に戻ったような場合は、飼い主さんの突然の動作に驚いただけだと考えても良いでしょう。驚いたときの反応として、反射的に声が出たのでしょう。

2.期待している

飼い主さんが立ち上がったタイミングが、たまたまいつもの食事や散歩の時間に近かったような場合は、待ち望んでいた食事や散歩にありつけるという期待感で吠えているのかもしれません。

また、以前たまたま飼い主さんが立ち上がった後に良い経験をしたことのある犬は、また良い経験ができるのではないかという期待で吠えている可能性もあります。

3.甘えたいと思っている

常に「かまってほしい」という欲求を抱えている犬は、常に飼い主さんの様子を観察しながら過ごしています。そのため、飼い主さんが立ち上がったタイミングで吠えることにより、飼い主さんの注目が自分に向くことを期待している可能性があります。

4.警戒している

飼い主さんが立ち上がったのと同時に、愛犬が緊張して身構えたり、遠ざかろうとしたり、唸ったり、吠え続けたりした場合は注意が必要です。これは、愛犬が飼い主さんに対して警戒心や不安感を抱いている可能性があるサインだからです。

飼い主さん自身のことを信頼できていない場合もありますが、たまたま飼い主さんが立ち上がった時に嫌な思いをしたことがあり、そのことを覚えていて警戒しているというケースもあります。まずは愛犬の警戒心の原因が何かを見極めることが大切です。

立ち上がると吠えるのをやめさせたいときの対処法

多少愛犬が吠えても問題ないと感じる飼い主さんもいれば、できるだけ大きな声で吠えさせるのは避けたいと考える飼い主さんもいることでしょう。そこで、理由ごとに吠えるのをやめさせるための対処法を解説します。

突然の動作に驚く犬に対する対処法

驚いて思わず声が出てしまった場合は、すぐに静かになることがほとんどですので、無理に制止する必要はないでしょう。ただし、立ち上がる時に吠えてほしくない場合は、愛犬が驚かないよう、飼い主さんが音を立てずにゆっくりと立ち上がる等の工夫をしてみましょう。

期待している犬に対する対処法

食事や散歩は、犬にとって1日の中でも特に楽しみな時間です。そのため、飼い主さんが立ち上がると食事や散歩を期待して吠える犬は少なくないでしょう。しかし、犬が吠えるたびに要求を叶えていると、「吠えれば要求が叶う」と学習してしまう可能性があります。

愛犬が食事や散歩などを期待して吠えている場合は、「オスワリ」などの指示で一旦落ち着かせ、落ち着いたご褒美として食事や散歩などの要求を叶えるようにしましょう。

甘えたくて吠える犬に対する対処法

甘えたい、かまってほしいという理由で吠えている場合も、基本的には「期待している犬に対する対処法」と考え方は同じです。ただし、常に甘えたいと思っている犬の場合、飼い主さんとのコミュニケーションや運動、遊びなどに満足していない可能性があります。

常に甘えたがっているようであれば、運動や散歩、遊びの時間を増やす、在宅時にできるだけ愛犬に声をかけたりスキンシップを図るようにするなど、愛犬とのコミュニケーションやじっくりと過ごす時間を増やすと、落ち着くようになることが多いです。

警戒している犬に対する対処法

愛犬を警戒させている原因がわからなければ、対処できません。そのため、まずは愛犬がなぜ飼い主さんに対して警戒をしているのかを見極めましょう。そして、原因となっている嫌な体験や恐怖体験を取り除き、飼い主さんが立ち上がると良いことがあるという体験で上書きしましょう。

犬のしつけに体罰が使われていたのは、昔のことです。現在は、体罰を使ったり叱ったりせずに、犬の習性や性質を上手に活用して「良い体験」を積むことを中心としたしつけの方法が有効で、犬の心身にも良いことが科学的にわかっています。

飼い主さんだけの力で上手に対処できない場合は、動物行動学に基づいた行動療法やトレーニングを行っている獣医師やドッグトレーナーに相談すると良いでしょう。

まとめ

飼い主さんが立ち上がると愛犬が吠える場合、良いことがあると期待している、甘えたいなどのポジティブな感情からきていることが多いです。また、ただ驚いただけということもあります。

ただし、特定のご家族が立ち上がった場合だけ吠える、立ち上がった飼い主さんを避けるような行動と共に吠えるなどの場合は、警戒したり怖がっていたりと、ネガティブな感情からきていることもあります。

飼い主さんの何気ない言動が愛犬の脅威にならないよう、動物行動学に基づいたトレーニング方法や犬との接し方を身につけ、愛犬と良い関係を築きましょう。飼い主さんだけでは難しい場合は、専門家の力を借りることもぜひ検討してみてください。