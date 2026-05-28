【ポケモンデザイン 充電関連製品】 7月上旬～ 販売開始予定 価格：3,990円～

アンカー・ジャパンは、「Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル」と「Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル」、「Anker トラベルポーチ ピカチュウモデル」および「Soundcore C50i ピカチュウモデル / イーブイモデル」を発売する。価格は3,990円から。7月上旬より「Anker Japan 公式オンラインストア」内特設ページやAnker Store、Amazon、楽天市場および一部家電量販店にて販売開始予定となっている。

今回発売されるのは、ピカチュウやイーブイといったポケモンがデザインされたモデル。同社では、これまでガジェットファンに限らず幅広いユーザーが製品を楽しみながら使うことを目指し、ポケモンデザインを施した充電関連製品を販売してきた。今回、「ポケモンと一緒なら、日常や旅が冒険に変わる！」をコンセプトに、外出先でも使用しやすいUSB急速充電器や海外旅行に便利なトラベルアダプタ、ポーチのピカチュウデザインに加え、アンカー・ジャパンとしては初めてオーディオ製品にもポケモンデザインを採用。耳を塞がないイヤーカフ型ワイヤレスイヤホンにピカチュウモデルとイーブイモデルが登場する。

□「Anker Japan 公式オンラインストア」内特設ページ

製品詳細

外出先でも使用しやすいUSB急速充電器や海外旅行に便利なトラベルアダプタ、ポーチに加え、今回初めてポケモンデザインのオーディオ製品が登場。オープンイヤー型イヤホンもラインナップに追加されており、ピカチュウモデルに加えてイーブイモデルも初登場する。

「Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル」

価格：7,990円

最大70W出力のパワフルさながら持ち運びやすいコンパクトサイズの本体にピカチュウのシルエットをデザインしたUSB急速充電器。USB-Cポート2つと、USB-Aポートの合計3ポートを搭載し、外出先でもMacBook Air等のノートPC、スマートフォン、その他のデバイスを3台同時に充電できる。同梱するUSB-Cケーブルの端子部分にはモンスターボールのイラストがデザインされているほか、ピカチュウのシルエットのケーブルバンドも付属する。

「Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル」

価格：5,990円

3種類のプラグを搭載し、A/C/G等の主要なコンセントタイプに合わせることができるため、200以上の国と地域（※1）で使用可能なトラベル用変換プラグ。通電するとモンスターボール部分が光るギミックで、旅行先でも楽しくデバイスを充電・給電できる。

（※1）本製品は変圧器ではございません。国によって対応している電圧が異なるため、お使いの機器が使用する国の電圧に対応していない場合は、別途変圧器をご用意ください。

「Anker トラベルポーチ ピカチュウモデル」

価格：3,990円

旅行先でのデバイスの充電に最適な「Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル」や「Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル」、「Soundcore C50i ピカチュウモデル / イーブイモデル」がすっぽりと収まる、内ポケットがついたトラベルポーチ。日常使いだけでなく旅行用のガジェットポーチとしても便利なサイズとなっている。

「Soundcore C50i ピカチュウモデル / イーブイモデル」

価格：各13,990円

耳に挟んで装着するイヤーカフ型のイヤホン。ピカチュウモデルはアクティブな印象のブラックとイエローでピカチュウのシルエットが施されている。一方、イーブイモデルは肌馴染みのよいベージュブラウンで仕上げ、アクセサリーとのコーディネートも楽しめるカラーリングが特徴。

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