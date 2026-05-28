日本人選手1年目の最多本塁打記録まであと「2」

【MLB】Wソックス 15ー2 ツインズ（日本時間28日・シカゴ）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・指名打者」で先発出場し、7回に3試合連発となる20号を放った。年間では驚異の58本塁打ペースとなった。

完全に復活した。前日26日（同27日）の同カードでは、0-2の8回に起死回生の同点2ランを叩き込んだ。打球速度108.4マイル（約174.5キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）、角度27度の一発にシカゴが熱狂した。

1年目からアーチ量産が止まらない。16日（同17日）のカブス戦では、16・17号を放ち、メジャー移籍後初となる1試合2発。1年目の本塁打数では、2003年の松井秀喜（ヤンキース、16本）を早くも超えた。19号を放った時点で、同数で並んでいた城島健司（マリナーズ）を超えて日本人選手1年目の単独2位に浮上。最多となる、2018年の大谷翔平（エンゼルス）まであと2本としている。

村上はこの試合で4打数2安打1本塁打1打点、1四球1三振だった。打率.240。20本塁打はリーグトップに立ち、40打点は1点差の2位タイと2冠も視野に入っている。（Full-Count編集部）