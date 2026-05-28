『ROKU〈六〉』夏の限定ジン登場 茶葉舞う上質デザイン、煎茶・玉露の香味を強調
サントリーから、ジャパニーズクラフトジン『ROKU〈六〉NORYO TEA EDITION』が、全国で数量限定発売された。煎茶と玉露の香味をより際立たせた、四季に寄り添う限定品となっている。
【写真】晩酌する妻のために…業務スーパーの大きなブロック氷を無心で削る旦那さん
『ROKU〈六〉』は、2017年に誕生したジャパニーズクラフトジン。日本の四季が生んだ6種の和素材である桜花、桜葉、煎茶、玉露、山椒、柚子と、伝統的なジンに用いられる8種のボタニカルを使用している。複層的で繊細、かつスムースな味わいが特徴で、現在は約60ヵ国で展開。海外の販売数量が約9割を占めるグローバルブランドとして知られている。
世界のプレミアムジンランキングでは第2位に位置し、国内でも2025年の販売数量が対前年112％と伸長した。今回発売される『ROKU〈六〉NORYO TEA EDITION』は、昨年も好評を得た限定品で、ブランドのさらなるファン拡大を狙う。
中味は、『ROKU〈六〉』が持つ和素材由来の繊細なバランスはそのままに、煎茶と玉露の香味をいっそう引き立てた。爽やかなお茶の味わいを楽しめる設計で、通常品とは異なる涼やかな飲み口が特徴となる。
パッケージは、茶葉が舞う様子をイメージした繊細で上質なデザインに仕上げた。瓶のラベルには越前和紙を使用し、日本らしさも表現している。
・商品名：サントリージャパニーズクラフトジン『ROKU〈六〉NORYO TEA EDITION』
・容量：700ml
・希望小売価格：5400円（税別）
・アルコール度数：43％
・発売期日：2026年5月26日
・発売地域：全国（数量限定）
・品目：スピリッツ
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『ROKU〈六〉』は、2017年に誕生したジャパニーズクラフトジン。日本の四季が生んだ6種の和素材である桜花、桜葉、煎茶、玉露、山椒、柚子と、伝統的なジンに用いられる8種のボタニカルを使用している。複層的で繊細、かつスムースな味わいが特徴で、現在は約60ヵ国で展開。海外の販売数量が約9割を占めるグローバルブランドとして知られている。
中味は、『ROKU〈六〉』が持つ和素材由来の繊細なバランスはそのままに、煎茶と玉露の香味をいっそう引き立てた。爽やかなお茶の味わいを楽しめる設計で、通常品とは異なる涼やかな飲み口が特徴となる。
パッケージは、茶葉が舞う様子をイメージした繊細で上質なデザインに仕上げた。瓶のラベルには越前和紙を使用し、日本らしさも表現している。
・商品名：サントリージャパニーズクラフトジン『ROKU〈六〉NORYO TEA EDITION』
・容量：700ml
・希望小売価格：5400円（税別）
・アルコール度数：43％
・発売期日：2026年5月26日
・発売地域：全国（数量限定）
・品目：スピリッツ