『刃牙道』第2クール、6・18からNetflixで全話一挙配信 メインビジュアル公開
アニメ『刃牙道』の第2クールが、6月18日よりNetflixにて全話（第14話〜第25話）一挙に世界独占配信されることが発表された。あわせて、メインビジュアルが公開された。
【画像】覇気やばすぎ！『刃牙道』第2クールティザーPV場面カット
メインビジュアルは、武蔵の前に立ちはだかる刃牙、花山薫、本部以蔵、ピクルといった強者たちの姿が描かれている。そんな最強の猛者たちに対し、静かに鞘から刀を抜く宮本武蔵。
武蔵の眼には対峙した相手の持つ"価値"が映るといい、刃牙の地平まで広がる"馳走ヶ原"は、武蔵が刃牙という存在に見出した極上の御馳走そのもの。卓上を埋め尽くす絢爛たる馳走が、これから始まる死闘の濃密さを雄弁に物語っている。
刃牙、花山薫、本部以蔵、ピクル――それぞれの命を賭けた戦いが、今、幕を開ける。「斬って、斬って、斬り登るーーそれが孤高の武蔵道ッッ!!!」のキャッチコピーからも、"最強"の頂を斬り登らんとする武蔵の生き様が垣間見える。
本作は、2014年から18年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて連載された板垣恵介氏による同名コミックを原作とし、“地上最強の親子喧嘩”が終結したのちの物語として展開される。アニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当している。
【画像】覇気やばすぎ！『刃牙道』第2クールティザーPV場面カット
メインビジュアルは、武蔵の前に立ちはだかる刃牙、花山薫、本部以蔵、ピクルといった強者たちの姿が描かれている。そんな最強の猛者たちに対し、静かに鞘から刀を抜く宮本武蔵。
武蔵の眼には対峙した相手の持つ"価値"が映るといい、刃牙の地平まで広がる"馳走ヶ原"は、武蔵が刃牙という存在に見出した極上の御馳走そのもの。卓上を埋め尽くす絢爛たる馳走が、これから始まる死闘の濃密さを雄弁に物語っている。
本作は、2014年から18年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて連載された板垣恵介氏による同名コミックを原作とし、“地上最強の親子喧嘩”が終結したのちの物語として展開される。アニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当している。
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