自宅に差し込む太陽の光。



【写真】狭い場所でもピッタリおさまって気持ちよさそう

そんな癒やしのスポットを誰よりも早く、正確に見つけ出す天才的な柴犬がSNSで話題を呼んでいる。



話題となっているのは、柴犬のおとちゃん（@0218_oto）。庭の一角の「犬一頭入れるか！？」ほどの小さい日向にピッタリとおさまり、日向ぼっこを楽しんでいるおとちゃん。



はたしておとちゃんはひなたの移動を予測しているのか、それともたまたま明るくなったところでお昼寝しているのか。飼い主さんにお話を聞いた。



――おとちゃんは「ひなたの場所」を予測しているのですか？



飼い主さん：朝は1階、お昼頃は2階の窓際、お昼過ぎからはベッドの上…と、時間の経過に合わせて移動しているんです。小窓から光が刺す場所をピンポイントで選んで寝ているので、完全に把握しているみたいですね。家族でその写真を共有しては、「また収まってる！」と笑っています。



――どのような体勢で過ごしていますか？



飼い主さん：お庭だと気持ちよさそうに横向き、お家の中だと「ヘソ天」で寝ていることもよくあります。本当にリラックスしているんだなと感じますね。



――『ひなたぼっこの天才』おとちゃんの、好きな物嫌いな物は？



飼い主さん：2階にいても、「お庭」という言葉を聞くと階段を駆け降りてくるほど大好きです。でも、「散歩」という言葉を聞くと、逆に逃げていってしまいます（笑）。散歩はあまり好きではないみたいですね。



――時間の感覚があるなら、曜日の感覚もありますか？



飼い主さん：そうなんです！ 平日はパパに対して全くの無反応なのですが、休日になると朝から「お庭に一緒に出よう！」アピールが凄まじいんです（笑）。パパが休みだと分かっているようで、その賢さには家族みんなで驚いています。



◇ ◇



SNSでは「すご！器用！」「日向のプロフェッショナル」「涼も暖も動物は求めるのがうまい！」などの反響が集まった。太陽の動きを読み、最適な昼寝場所を確保するおとちゃんの姿は、長年の経験に裏打ちされた「プロの技」だった。いつも日向にいるおとちゃんの姿は光輝き、とっても綺麗だ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）