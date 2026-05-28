5000人超投票の音楽賞にQR入場管理が初導入！ テクサー「AiMeet」

記事ポイント 国内最大規模の音楽アワード「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のアワードウィークに、イベントDXソリューション「AiMeet」が初めて導入されます1つのQRコードで複数会場・複数イベントへの入場が完結し、受付業務の標準化と混雑緩和を実現します入場データのリアルタイム集計により、主催者は管理画面「Ai Manager」で来場・混雑状況を即時に把握できます 国内最大規模の音楽アワード「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のアワードウィークに、イベントDXソリューション「AiMeet」が初めて導入されます1つのQRコードで複数会場・複数イベントへの入場が完結し、受付業務の標準化と混雑緩和を実現します入場データのリアルタイム集計により、主催者は管理画面「Ai Manager」で来場・混雑状況を即時に把握できます

2026年6月5日（金）から6月13日（土）にかけて、お台場・青海エリアや渋谷エリアで「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のアワードウィークが開催されます。

この国内最大規模の音楽アワードに、テクサーのイベントDXソリューション「AiMeet（アイミート）」が初めて採用されます。

1つのQRコードで複数会場・多様なプログラムを横断する入場管理を一元化する仕組みが整います。

テクサー「AiMeet」





導入イベント：「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」アワードウィーク主催：一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）開催期間：2026年6月5日（金）〜6月13日（土）会場：お台場・青海エリア、渋谷エリア他導入サービス：AiMeet®

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催し、日本レコード協会・日本音楽事業者協会・日本音楽制作者連盟・コンサートプロモーターズ協会・日本音楽出版社協会の主要5団体が協力して設立した国際音楽賞です。

コンセプトは「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」で、音楽業界のプロフェッショナル5,000人以上の投票によって受賞者が決定されます。

アワードウィークは6日間にわたり、複数会場でセレモニー・ライブ・セミナーなど多様なプログラムが同時進行する大規模な構成です。

このような環境では受付の属人化、入場待機列の発生、来場データの分断といった課題が生じやすく、横断的な入場管理ツールの整備が求められています。

1つのQRコードで複数会場を横断する入場管理

AiMeetの導入により、来場者・関係者は1つのQRコードで期間中の複数会場・複数イベントへの入場が完結します。

各会場でのQRコードスキャンのみで入場が済むため、処理スピードが向上し、待機列の緩和が期待されます。

受付業務が標準化されることで、スタッフの習熟度に依存しない均質な運営が実現します。

今回提供される機能は、QRコード発行・管理機能、入場スキャン専用端末「AiScanner」、スマートフォン型スキャンツール「ViScanner」、主催者向け管理画面「Ai Manager」の4種類です。

スタッフパスの管理やセミナーの入場制御もデジタル化されており、システム導入から現地での運用サポートまで一貫した支援が実施される予定です。

リアルタイム集計で現場判断を支える管理画面

各会場の入場データはリアルタイムで集計され、主催者は「Ai Manager」を通じて来場状況・混雑状況を即時に把握できます。

データが分断されることなく一元管理されるため、複数会場にまたがる大規模イベントでも現場での迅速な判断と柔軟な運営対応が可能です。

80以上の展示会で実証されたDXプラットフォーム

AiMeetはこれまでに80以上の展示会で導入されており、3,000社以上の出展社に利用されています。

最大13万人規模のイベントにも対応した実績を持ち、大規模かつ複雑な運営環境でも安定したパフォーマンスを発揮します。

短期間での導入が可能な点も特長で、展示会・カンファレンス・企業イベントなど幅広い分野への展開実績があります。

音楽業界のプロフェッショナル5,000人以上が投票する国内最大規模の音楽アワードに初めて採用されたAiMeetは、セレモニーからライブ、セミナーまで多彩なプログラムが6日間・複数会場で同時進行する環境において、入場管理から来場データの可視化まで一元化する役割を担います。

テクサー「AiMeet」の紹介でした。

※「QRコード」はデンソーウェーブの登録商標です。

よくある質問

Q. 「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」アワードウィークの会場はどこですか？

A. お台場・青海エリアおよび渋谷エリアほかの複数会場で開催されます。

詳細な会場情報は公式サイト（musicawardsjapan.com）に掲載されます。

Q. AiMeetの「1つのQRコード」は期間中すべてのプログラムに使えますか？

A. 来場者・関係者に発行される1つのQRコードで、アワードウィーク期間中の複数会場・複数イベントへの入場に対応します。

各会場でのスキャンのみで入場が完了するため、会場ごとに別途手続きは必要ありません。

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