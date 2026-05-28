カルトへの復讐で大物政治家を暗殺…“地上波では難しい”現実そのものを問う『東京P.D.』season2、警察広報ドラマが見せる強烈な覚悟
●多くの視聴者は“あの事件”を想起する
福士蒼汰が主演するフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』。これまで数多く制作されてきた“警察ドラマ”の中でも、知られざる「警視庁広報課」を舞台にした異色作であり、1月クールの地上波放送を終え、FOD独占配信のseason2も全6話がそろった。
「なぜseason2は地上波ではなく、配信という形を選んだのか?」その理由は、単に“地上波では扱いづらいセンセーショナルな題材だったから”だけではない。むしろその奥には、日本社会そのものへ踏み込もうとする、深淵のようなテーマ性と、作り手の強烈な覚悟が込められていた。
『東京P.D. 警視庁広報２係』主演の福士蒼汰 (C)フジテレビ
○“地上波ではできない刺激的な題材”が武器のエンタメではない
本作を地上波のみで楽しんでいた視聴者にとって、その続編を有料配信プラットフォームに加入してまで観る価値があるのか？というハードルは確かに存在するだろう。
しかし本作に関して、その価値の一つである“面白さ”への不安は、すでに地上波シリーズで払拭されているはずだ。となれば、視聴者が気になるのはただ一つ。本当に“配信でなければ描けない題材”だったのか？という点であろう。
season2のあらすじはこうだ。
選挙応援に訪れていた国家公安委員長が刺殺される事件が起き、犯人である青年は、「新生自尊の会」という“カルト”への復讐を動機として語る。さらに、その青年への取り調べが進む中、今度は警視庁の目と鼻の先で“バラバラ殺人”が発生する。国家を揺るがす政治家の刺殺事件と、市民が飛びつくセンセーショナルな事件が交錯していく中、広報官である主人公たちは、錯綜する情報を整理し、社会へどう伝えるべきかを迫られていく。そしてその先に、想像もしなかった真相が浮かび上がっていく――。
このあらすじを見れば、多くの視聴者は実際に起きた“あの事件”を想起するに違いない。そして、その動機にある“背景”を絡めた時点で、「これは地上波では扱いづらいだろう」という空気も自然と伝わってくる。
実際、視聴中も「もしこれが地上波で放送されていたら…」という考えが何度も頭をよぎる。さまざまな憶測や反発を呼び、放送局側にも少なからぬ軋轢(あつれき)や調整が生じていたに違いない。そんな“邪念”が、どうしてもかすめてしまうのだ。
そういう意味で、本作が扱ったテーマは極めてスリリングだった。
しかし、本作が本当に描きたかったものは、“地上波ではできない刺激的な題材”を武器にしたエンターテインメントでは決してない。
『東京P.D.』season2 国家公安委員長の刺殺シーン (C)フジテレビ
○視聴者の認識が何度も何度も裏返されていく
もちろん、エンターテインメントではある。だが、その奥にあるのは、日本社会に沈殿する膿や闇、そして簡単には割り切れない“正義”の複雑さだった。
だからこそ序盤では、「ここまで踏み込むのか」という題材そのものに驚かされる。だが見進めるうちに、次第に別の怖さが立ち上がってくる。
それは、性的描写や過激な暴力、猟奇性に頼った作品ではないにもかかわらず、「なぜこれが地上波では難しいのか?」という現実そのものが、じわじわと恐ろしく感じられてくるからだ。何を描けば波風が立つのか？どこまでが“許される表現”なのか？そして、その線引きは誰が決めているのか？――本作は、そんなところにまで視聴者を考えさせてしまう。
とはいえ、だ。そうした“配信だからこそ可能だったのか?”というメタ的な視点や、“地上波でやるべきだったのではないか?”という議論すら、最終的には本作のもう一つの強みである、圧倒的な“面白さ”によって呑み込まれていく。
気づけば、「地上波か配信か?」などどうでもよくなっている。第1話を見始めてしまえば、最終話である第6話まで一気に見ずにはいられない。視聴者は完全に、エンターテインメントの渦へと引きずり込まれていくのだ。
“ある事件”をモチーフにしていることはすぐに察しがつくため、犯人の背景や動機については、ある程度予測できる。しかしそこへ、“バラバラ殺人”という、一見まったく無関係に見える事件が差し込まれることで、物語の深層は一気に混沌としていく。真実が見えたと思った瞬間、また別の事実が浮かび上がる。その連続によって、視聴者の認識は何度も何度も裏返されていくのだ。
そして、その混乱を描く視点が、“警察広報”であることがやはり秀逸だ。何を伝え、何を伝えないのか。どの情報を、どのタイミングで社会へ出すのか。捜査だけではなく、マスコミとの関係性や、世論との距離感まで含めて複合的に描かれており、その見応えはseason1以上と言っていい。
●配信でなければたどりつけないであろうラスト
(C)フジテレビ
配信作品ならではのテンポ感も大きい。1話30分前後という構成のため、地上波版で味わった“余韻”や“衝撃”が、短いスパンで次々と押し寄せてくる。結果として、その中毒性はむしろ増している。
しかし、season2が本当に描きたかったものは、そのエンターテインメントのさらに奥にある。だからこそ今作は、とてつもない。すべての真相が明らかになった最終盤、本作は視聴者へある問いを突きつけてくる。それは――「何を信じるのか?」だ。
season1から続く“カルト”の存在によって、私たちは「信じる」という行為の責任と、その恐ろしさを突きつけられる。だが、それは“カルト”を用いた話だから、ではない。私たち自身もまた、日々ニュースを見て、情報を受け取り、その中から“何を信じるのか”を選択しながら生きている。そしてその構造は、“警察”の内部でも同じだということだ。誰を信じるのか？どの情報を信じるのか？組織の論理を信じるのか？それとも、自分自身の正義を信じるのか――。
本作は、“カルトの怖さ”を描いているようでいて、その先にある「日本社会そのものの構造」へと視線を向けていく。そして、その真相があまりにも恐ろしいからこそ、「これは賛否を呼ぶだろう」と感じさせる。配信というフィールドでなければ、このラストにはたどり着けなかったのではないか？そう思わされるほどだった。
だからこそ、本作の功績は大きい。警察広報という、これまでほとんど描かれてこなかった視点を入り口に、“何を信じるのか?”という極めて現代的なテーマへ切り込んでいった。
それは単なる刑事ドラマではない。ドラマというフォーマットを使いながら、日本社会そのものを問い直そうとした作品だったのだ。
極めてチャレンジングで、挑発的で、そして強烈に“今”を映している。『東京P.D.』は、そんな覚悟に満ちた作品であった。
(C)フジテレビ
「テレビ視聴しつ」室長･大石庸平 おおいしようへい テレビの“視聴質”を独自に調査している「テレビ視聴しつ」(株式会社eight)の室長。雑誌やウェブなどにコラムを展開している。特にテレビドラマの脚本家や監督、音楽など、制作スタッフに着目したレポートを執筆しており、独自のマニアックな視点で、スタッフへのインタビューも行っている。 この著者の記事一覧はこちら
福士蒼汰が主演するフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』。これまで数多く制作されてきた“警察ドラマ”の中でも、知られざる「警視庁広報課」を舞台にした異色作であり、1月クールの地上波放送を終え、FOD独占配信のseason2も全6話がそろった。
「なぜseason2は地上波ではなく、配信という形を選んだのか?」その理由は、単に“地上波では扱いづらいセンセーショナルな題材だったから”だけではない。むしろその奥には、日本社会そのものへ踏み込もうとする、深淵のようなテーマ性と、作り手の強烈な覚悟が込められていた。
○“地上波ではできない刺激的な題材”が武器のエンタメではない
本作を地上波のみで楽しんでいた視聴者にとって、その続編を有料配信プラットフォームに加入してまで観る価値があるのか？というハードルは確かに存在するだろう。
しかし本作に関して、その価値の一つである“面白さ”への不安は、すでに地上波シリーズで払拭されているはずだ。となれば、視聴者が気になるのはただ一つ。本当に“配信でなければ描けない題材”だったのか？という点であろう。
season2のあらすじはこうだ。
選挙応援に訪れていた国家公安委員長が刺殺される事件が起き、犯人である青年は、「新生自尊の会」という“カルト”への復讐を動機として語る。さらに、その青年への取り調べが進む中、今度は警視庁の目と鼻の先で“バラバラ殺人”が発生する。国家を揺るがす政治家の刺殺事件と、市民が飛びつくセンセーショナルな事件が交錯していく中、広報官である主人公たちは、錯綜する情報を整理し、社会へどう伝えるべきかを迫られていく。そしてその先に、想像もしなかった真相が浮かび上がっていく――。
このあらすじを見れば、多くの視聴者は実際に起きた“あの事件”を想起するに違いない。そして、その動機にある“背景”を絡めた時点で、「これは地上波では扱いづらいだろう」という空気も自然と伝わってくる。
実際、視聴中も「もしこれが地上波で放送されていたら…」という考えが何度も頭をよぎる。さまざまな憶測や反発を呼び、放送局側にも少なからぬ軋轢(あつれき)や調整が生じていたに違いない。そんな“邪念”が、どうしてもかすめてしまうのだ。
そういう意味で、本作が扱ったテーマは極めてスリリングだった。
しかし、本作が本当に描きたかったものは、“地上波ではできない刺激的な題材”を武器にしたエンターテインメントでは決してない。
『東京P.D.』season2 国家公安委員長の刺殺シーン (C)フジテレビ
○視聴者の認識が何度も何度も裏返されていく
もちろん、エンターテインメントではある。だが、その奥にあるのは、日本社会に沈殿する膿や闇、そして簡単には割り切れない“正義”の複雑さだった。
だからこそ序盤では、「ここまで踏み込むのか」という題材そのものに驚かされる。だが見進めるうちに、次第に別の怖さが立ち上がってくる。
それは、性的描写や過激な暴力、猟奇性に頼った作品ではないにもかかわらず、「なぜこれが地上波では難しいのか?」という現実そのものが、じわじわと恐ろしく感じられてくるからだ。何を描けば波風が立つのか？どこまでが“許される表現”なのか？そして、その線引きは誰が決めているのか？――本作は、そんなところにまで視聴者を考えさせてしまう。
とはいえ、だ。そうした“配信だからこそ可能だったのか?”というメタ的な視点や、“地上波でやるべきだったのではないか?”という議論すら、最終的には本作のもう一つの強みである、圧倒的な“面白さ”によって呑み込まれていく。
気づけば、「地上波か配信か?」などどうでもよくなっている。第1話を見始めてしまえば、最終話である第6話まで一気に見ずにはいられない。視聴者は完全に、エンターテインメントの渦へと引きずり込まれていくのだ。
“ある事件”をモチーフにしていることはすぐに察しがつくため、犯人の背景や動機については、ある程度予測できる。しかしそこへ、“バラバラ殺人”という、一見まったく無関係に見える事件が差し込まれることで、物語の深層は一気に混沌としていく。真実が見えたと思った瞬間、また別の事実が浮かび上がる。その連続によって、視聴者の認識は何度も何度も裏返されていくのだ。
そして、その混乱を描く視点が、“警察広報”であることがやはり秀逸だ。何を伝え、何を伝えないのか。どの情報を、どのタイミングで社会へ出すのか。捜査だけではなく、マスコミとの関係性や、世論との距離感まで含めて複合的に描かれており、その見応えはseason1以上と言っていい。
●配信でなければたどりつけないであろうラスト
(C)フジテレビ
配信作品ならではのテンポ感も大きい。1話30分前後という構成のため、地上波版で味わった“余韻”や“衝撃”が、短いスパンで次々と押し寄せてくる。結果として、その中毒性はむしろ増している。
しかし、season2が本当に描きたかったものは、そのエンターテインメントのさらに奥にある。だからこそ今作は、とてつもない。すべての真相が明らかになった最終盤、本作は視聴者へある問いを突きつけてくる。それは――「何を信じるのか?」だ。
season1から続く“カルト”の存在によって、私たちは「信じる」という行為の責任と、その恐ろしさを突きつけられる。だが、それは“カルト”を用いた話だから、ではない。私たち自身もまた、日々ニュースを見て、情報を受け取り、その中から“何を信じるのか”を選択しながら生きている。そしてその構造は、“警察”の内部でも同じだということだ。誰を信じるのか？どの情報を信じるのか？組織の論理を信じるのか？それとも、自分自身の正義を信じるのか――。
本作は、“カルトの怖さ”を描いているようでいて、その先にある「日本社会そのものの構造」へと視線を向けていく。そして、その真相があまりにも恐ろしいからこそ、「これは賛否を呼ぶだろう」と感じさせる。配信というフィールドでなければ、このラストにはたどり着けなかったのではないか？そう思わされるほどだった。
だからこそ、本作の功績は大きい。警察広報という、これまでほとんど描かれてこなかった視点を入り口に、“何を信じるのか?”という極めて現代的なテーマへ切り込んでいった。
それは単なる刑事ドラマではない。ドラマというフォーマットを使いながら、日本社会そのものを問い直そうとした作品だったのだ。
極めてチャレンジングで、挑発的で、そして強烈に“今”を映している。『東京P.D.』は、そんな覚悟に満ちた作品であった。
(C)フジテレビ
「テレビ視聴しつ」室長･大石庸平 おおいしようへい テレビの“視聴質”を独自に調査している「テレビ視聴しつ」(株式会社eight)の室長。雑誌やウェブなどにコラムを展開している。特にテレビドラマの脚本家や監督、音楽など、制作スタッフに着目したレポートを執筆しており、独自のマニアックな視点で、スタッフへのインタビューも行っている。 この著者の記事一覧はこちら