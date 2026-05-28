「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）

快音とともに放たれた白球が外野の芝生に弾むと、甲子園が大きく沸いた。「ホッとしました。肩の荷が下りたような、そういう気持ちです」。一塁を回った阪神のキャム・ディベイニー内野手は、ニッコリと白い歯を見せた。

待ちに待った出番で結果を出した。１点を追った六回２死一塁で、代打で来日初打席を迎えた。堀の初球を捉え左前打。「思い切って振っていこうというところが、積極的なバッティングにつながった」。助っ人の来日初打席初安打は、１８年のナバーロ以来だった。

ディベイニーは遊撃のレギュラー候補として来日。ただ、２月のキャンプで日本特有の土のグラウンドに苦労。打撃もなかなか振るわず開幕は２軍で迎えた。それでも腐ることはなかった。「どんな役割であれ、勝利に貢献できるところでやっていきたい」とファームで黙々と汗を流した。

中でも日本人投手の直球の伸びに苦労。差し込まれる打球が多かった。梵２軍打撃コーチにアドバイスを求めるなど、真摯（しんし）に課題と向き合い、環境に慣れようと必死にもがいてきた。

記念のボールは「ケースに入れて飾りたい」と、うれしそうに話した。本拠地甲子園で浴びた大歓声は「最高でしたね」と、かみしめるように振り返った。少々出遅れたが、ここからが勝負。ディベイニーの逆襲が始まった。