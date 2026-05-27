「ロッテ５−４広島」（２７日、マツダスタジアム）

広島が２夜連続での逆転負けを喫し、交流戦は連敗スタートとなった。借金は再び８となった。

３−１の七回。この回から登板した高が、１死満塁のピンチを招いて降板。代わって登板した遠藤が、西川に中前への２点適時二塁打を浴びるなどした。この回一挙４点を奪われ、試合をひっくり返された。

高は、この試合前まで今季初登板から１５試合連続無失点。遠藤は４試合連続で得点を与えていなかった。

打線は二回、持丸が“本拠地１号”となる３号右越えソロ。三回に名原が中前適時打を放つと、八回にはプロ１号を左翼席にたたき込んだ。

試合後の、新井監督の一問一答は下記の通り。

−終盤、失策と暴投から失点を重ねた。

「当たりも速く、キク（二塁菊池）もベースに入り切れていなかった。そのへんも込みで、（坂倉を）三塁で起用している。思い切ってやってくれたらいいと思います」

−ここまで好投を続けていた高、遠藤も踏ん張れなかった。

「ずっと良いものを見せてくれているので。いつも抑えられるわけじゃない。そこは切り替えて明日、臨んでもらいたい」

−名原、持丸がしっかりと結果を残している。

「良い打撃だったと思うし、名原は（本塁打の）前の適時打も良かったと思うし、キクの犠飛も食らいついた。その前の大盛も、よくスタートを切ったと思う。良い攻撃ができたと思います」

−名原は思い切りの良さがある。

「本人も、気合と根性ですと言っているように、そのまま。本塁打にしても、適時打にしても、形ではなく、気持ちで食らいついているように見える。すごく良いと思います」