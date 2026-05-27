巨人５―１ソフトバンク（交流戦＝２７日）――巨人が連敗を５で止めた。

１点を追う三回、キャベッジ、丸の連続適時打などで５点を奪い逆転した。ソフトバンクはプロ初先発のアルメンタが４四死球と乱れた。

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オリックス５―２ＤｅＮＡ（交流戦＝２７日）――オリックスが首位浮上。二回に若月の適時打と来田の犠飛で逆転し、四回に来田の適時二塁打、五回に若月の２点打で突き放した。ＤｅＮＡは篠木が試合を作れず。

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ヤクルト２―２西武（交流戦＝２７日）――延長の末、引き分けに終わった。西武は二回にカナリオが適時打、六回にネビンがソロを放ったが、ヤクルトは八回にサンタナの２ランで追いついた。

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中日７―２楽天（交流戦＝２７日）――中日が逆転勝ち。三回に鵜飼が同点ソロ、四回には石川昂が勝ち越しソロを放った。桜井が６回２失点でプロ初勝利。楽天は二回以降、打線がつながらなかった。

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日本ハム５―２阪神（交流戦＝２７日）――日本ハムは五回、加藤貴、水野の連続適時打などで３点を挙げて逆転し、七回に２点を追加。加藤貴は投げても５回２失点と粘った。阪神は攻守に精彩を欠いた。

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ロッテ５―４広島（交流戦＝２７日）――ロッテが２試合連続逆転勝ち。七回、西川の２点打、佐藤の適時打などで４点を挙げて試合をひっくり返した。広島は救援陣が持ちこたえられなかった。