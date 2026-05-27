セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、ボックス容器を採用した「旅するCAFE BOX」シリーズの新商品「旨辛チーズタッカルビ」を5月26日に発売。同時に、「タコライス」を東海地区除く全国で新発売しました。

【写真】えっ！ オシャレ！ 「旅するCAFE BOX」シリーズ 容器もかわいいぞ！ タコライスも本格的！

ボックス容器はキッチンカーやカフェで提供されるような世界観をイメージ。持ち運びにも便利になっています。

旨辛チーズタッカルビは、旨辛いタレで味付けをしたタッカルビと、コクのある伸びるチーズが特徴。タッカルビのタレはコチュジャンに肉や魚醤（ぎょしょう）のうまみを加え、深みがある味わいに仕上げています。彩りよく盛り付けた小松菜とニンジンのナムルなども一緒に楽しめます。価格は753円（税込み）です。

タコライスは、牛肉と豚肉のミンチに、クミンやチリパウダーなどのスパイスを加え、タマネギやトマトと一緒に炒めた本格的なタコミートが味わえる一品。まろやかさとコクを添えるためにチーズと半熟玉子を合わせてあり、最後まで食べ進みのよい弁当になっています。

価格はともに753円（税込み）です。

※消費税は8％で計算しています。