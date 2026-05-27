「STARBUCKS® MyFirstBottleSet（ドリンクチケット3枚付）」6000円

【ドリンク引き換え有効期間】2026年5月27日（水）〜11月22日（日）

【ドリンク交換チケット】500円（店内利用）、491円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

スターバックス日本上陸30周年を記念した特別なアイテムが登場！

フタにロック機能があるカップ形状の真空二重構造ステンレスボトルは、シンプルなデザインが魅力的。

ドリンクチケットが3枚セットになっているので、初めてのマイボトルにチャレンジする方へのプレゼントにもおすすめです♪



「カラーチェンジングリユーザブルコールドカップバナナ」710ml 850円

※写真・左はカラー変化前、右はカラー変化後

日本上陸30周年記念第2弾のフラペチーノやフードで使われる“バナナ”をモチーフにしたカラーチェンジングカップ。冷たいドリンク専用で、ドリンクを注ぐとカップのカラーが変わる遊び心のある、ポップでかわいいアイテムです♪

「リユーザブルカップ専用ストローキャップ ベアリスタバナナ」1450円

※「カラーチェンジングリユーザブルコールドカップバナナ」とセットでのみ販売

「カラーチェンジングリユーザブルコールドカップバナナ」とセットで購入できる、ベアリスタのストローキャップ。バナナにちょこんと座ったベアリスタの姿がとってもキュート！

ぜひセットで購入して、夏の水分補給を心躍る時間にしてみて♪



（左から）「ステンレスTOGOボトルグリッター（ブルー／グリーン／イエロー／ピンク）」473ml 5350円

スターバックスらしいカップ形状のデザインが特徴のステンレスボトル。フタの部分にはロック機能がついていてとっても便利♪ 真空二重構造ステンレスで保温・保冷性もバッチリです。

【オンラインストア限定】「ステンレスTOGOボトルグリッター パープル」473ml 5350円

4種のカラーラインナップの他に、オンラインストア限定のパープルもお見逃しなく！

夏の日差しに映えるキラキラと輝くグリッター加工されたボディは、カラーが豊富なのもうれしい♪

自分好みのカラーをチョイスして楽しんでみて。



日本の夏をイメージしたデザインが映える「Been There Series」ステンレスボトル＆マグ

「Been There Series ステンレスボトル JAPANサマー」473ml 5450円

「Been There Series マグJAPANサマー」414ml 2600円

国や都市ごとに異なるオリジナルデザインで展開される地域限定デザインのグッズ「Been There Series」に、日本の夏をイメージしたステンレスボトル＆マグが登場。

富士山の周りにはひまわりが咲き、朝顔やスイカ、風鈴や流しそうめんなど、日本の夏らしいモチーフが描かれています。麦わら帽子を被った三毛猫の姿もかわいい♪

「Been There Series JAPAN」のモチーフを元に、夏を感じるデザインになっているので、コレクションするのもおすすめです。



夏のおでかけが楽しくなる♪ メッシュバッグ

「メッシュバッグスモールグリーン」2000円

【オンラインストア限定】「メッシュバッグスモールパープル」2000円

ちょっとしたおでかけにぴったりなスモールサイズのメッシュバッグ。カラーはグリーンと、オンラインストア限定のパープルの2色。「ステンレスTOGOボトルグリッター」がぴったり入るサイズで、小物の収納に便利な内側ポケット付きです。

【オンラインストア限定】「メッシュバッグラージグリーン」2500円

オンラインストア限定で購入できるラージサイズのメッシュバッグは、さわやかなグリーンの1種類のみ。備え付けの底板を装着すれば、荷物を入れても型崩れしにくいのがうれしいポイント。涼しげなカラーとメッシュ素材が夏のおでかけを楽しくしてくれそう♪



サマーシーズン新作グッズ、いかがでしたか？

夏を彩る魅力的なアイテムが盛りだくさんでしたよね♪ オンラインストア限定のアイテムもあるので、気になる方は店頭と合わせてチェックしてみてくださいね。

■スターバックス「サマーシーズングッズ」2026年

販売期間：2026年5月27日（水）〜

取扱店舗：全国のスターバックス店舗（一部除く）、およびオンラインストア

※一部オンラインショップ限定商品あり

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。



Text：うえのまきこ



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

