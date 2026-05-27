＜流行りの独身偽装＞旦那の女遊びは不倫に入らない？ゲスすぎてショックなのに離婚したくない
もしも配偶者が不倫をしていたら……多かれ少なかれ誰しもショックを受けるのではないでしょうか。今回、ママスタコミュニティには「夫が不倫ではないけれど、女性と遊びまくっていた」とのタイトルで、こんな投稿がありました。
『遊んでいた女性のひとりがストーカー化したから判明した。子どもがいるのによそで遊んでいたのがショック……。絶対またやるよね？』
旦那さんが遊んでいた相手女性の付きまとい行為で、事実を知ったそうです。投稿者さん夫婦には子どもがひとりいるにもかかわらず、旦那さんが女遊びをしていたことにショックを受けています。「またやるよね？」という不安の声には、ママたちからのシビアなコメントが集まりました。
『絶対にまたやります！』
『バレなきゃいいって思っていたはず。それに離婚はしないだろうって思っていればまたやると思う。反省させて』
ママたちからは、また女遊びをするはず！ との声が相次ぎました。今回は相手からのストーカー行為があったため、発覚したことです。もしもそれがなければ旦那さんは何食わぬ顔で、まだ女遊びをしていたのでしょう。今回、投稿者さんがすんなりと許したら、それに味をしめてまた同じことを繰り返す可能性も大いに考えられます。夫婦関係を継続するのであれば、しっかり釘を刺すことが大切ではないでしょうか。
それ不倫ですよ。ワンナイトでもショックだったんでしょ？
投稿者さんの「不倫ではないけれど」発言に疑問を呈する声もありました。
『不倫ではない？ どういうこと？ 体の関係はないよ！ とでも言っていたの？』
こちらの問いに、投稿者さんは「年単位のガチ不倫ではなくて、ワンナイト中心」と明かします。投稿者さんいわく、旦那さんはワンナイトの関係を繰り返していたから不倫ではなく女遊びなのだそう。しかしこの認識にはママたちからツッコミが入りました。
『それは不倫でしょ。そもそも結婚していて、ほかの女性と関係を持ったら浮気で不倫だよ』
『不倫じゃないって感覚も謎だけれど、投稿者さんが許せるなら、もう素人には手を出すのはやめさせよう。お金を払ってプロのところへ』
不倫の定義は人によってさまざまです。とはいえ、ワンナイトでもほかの女性と体の関係があったならそれは不倫と考える人がほとんどではないでしょうか。ショックを受けるほどイヤなら、もうしないと約束してもらいましょう。
相手も被害者では？流行りの独身偽装だよね
さらに投稿者さんは、旦那さんの女遊びが発覚した経緯について詳細を語ってくれました。
『ひとりで出歩いていたら突然声かけられて、あなたは（夫の名前）さんとどういう関係なんですか？ って相手の女性がキレてきたことがある。前からストーカーしていたらしい』
投稿者さんがひとりで外出中に突然、不倫相手から「どういう関係なの？」と迫られたのだそう。つまり、旦那さんは相手の女性に既婚者であることを伏せていたのです。さらに投稿者さんは「子どもがいることも隠してたらしい」「相手はパパ活感覚で付き合っていたのかと思っていたけれど本気みたいで、頭を抱えてます」との思いも吐露しています。この事実にママたちからの風向きは一気に変わりました。
『独身だと偽って女騙す男は最低すぎる。慰謝料請求されるよ』
『独身を装ってたの？ だとしたら詐欺で訴えられないように気を付けてね』
“夫の不倫相手がストーカー化して突撃してきた”とだけ聞けば、被害者は投稿者さんひとりです。しかし、旦那さんが既婚者であることを隠して関係を持っていたのだとすれば、相手の女性も被害者です。場合によっては慰謝料を請求される可能性もあるかもしれません。
それでも離婚したくないなら…甘いとも何とも言えません
独身と偽り不特定多数の女性と関係を持っていた旦那さんの行為は、決して許されることではないでしょう。ただ投稿者さんには離婚の意思はないようで「離婚したほうがいいのはわかるけれど、即離婚の勇気が出ない」「ごめんと言われたので許してもいいかなと思う。甘い？」と、複雑な思いも綴っていました。
『旦那さんのこと好きなんだね。許せるなら許してもいいと思うけれど、もう絶対しないと約束させたほうがいいよ』
離婚をすすめるコメントが多いなかでも、離婚の意思は見せなかった投稿者さん。きっと旦那さんのことが本当に好きなのでしょう。投稿者さんが夫婦関係の継続を望むのであれば、旦那さんにはもう絶対に女遊びをしないと約束してもらうことが先決です。今回の件を曖昧なまま流してしまうと、再び同じことを繰り返す可能性は大きいでしょう。離婚の意思がないのであればしっかりと夫婦で話し合い、二度と繰り返さないと約束してもらいましょう。