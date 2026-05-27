今週の『Mステ』ラインアップ公開 嵐の最強パフォーマンス特集 きゃりーぱみゅぱみゅ＆FRUITS ZIPPERのSPコラボなど
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9：00）が、29日に放送される。番組公式X、公式サイトにてランナップが公開された。
【予告】今週の『Mステ』豪華ラインナップ公開
放送では、ラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演となる5月31日の東京ドーム公演をもって、活動を終了する嵐の貴重映像を蔵出し。「嵐 Mステ最強パフォーマンス特集」を届ける。
また、SHISHAMOが活動終了前テレビラスト出演。きゃりーぱみゅぱみゅ＆FRUITS ZIPPERが「キミに100パーセント」SPコラボや、JO1とINIのSPユニット・JI BLUEが新曲を披露する。
■出演アーティスト・楽曲一覧（予定） ※五十音順
AI「It's You」
きゃりーぱみゅぱみゅ「キミに100パーセント」
JI BLUE「景色」
SHISHAMO「明日も」「明日はない」
NEWS「KMK」
BABYMONSTER「CHOOM」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
【予告】今週の『Mステ』豪華ラインナップ公開
放送では、ラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演となる5月31日の東京ドーム公演をもって、活動を終了する嵐の貴重映像を蔵出し。「嵐 Mステ最強パフォーマンス特集」を届ける。
■出演アーティスト・楽曲一覧（予定） ※五十音順
AI「It's You」
きゃりーぱみゅぱみゅ「キミに100パーセント」
JI BLUE「景色」
SHISHAMO「明日も」「明日はない」
NEWS「KMK」
BABYMONSTER「CHOOM」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」