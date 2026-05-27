農業分野での働き手不足を軽減するため、最先端の機器が開発されています。

【写真を見る】これぞスマート農業 全自動ハウスでトマト収量1.7倍 生活も変化「家族と過ごす時間を作れたのが一番」 熊本・八代

農作業の効率化はどのように進んでいるのか。生産の現場を訪ねました。

全自動のシステム完備

熊本県八代市水島町にある池田農園。5代目の池田将宏さんが8年前に導入したのが、「オランダ式フェンロ―型ハウス」。全自動のシステムを完備したハウスです。

池田将宏代表「ここで、全ての機械を管理・制御しています。今日は凄く天気が不安定なので、天窓の微調整をしています」

カーテンや窓の開閉を自動で行い、ハウス内の温度や日光の量を調整します。

スマート農業の導入で収量に変化も

ほかにも…。

池田代表「一粒一粒ミリ単位でトマトに水を送るシステムです。光の量に対して、水をどのくらいやるかもコンピューターで制御されています」

スマート農業の導入で面積あたりの収量は、八代市の農家の平均と比べ約1.7倍になったといいます。

池田代表「より短い時間で沢山の作業をすることができるので、収量も上がっています」

進む「働き方改革」

作業の効率化によって、親世代とは違う生活スタイルも手に入れられました。

池田代表「家族と過ごす時間や、自分の趣味の時間を作ることができたことが一番」

農業の現場でも働き方改革が進んでいるようです。