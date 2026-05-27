【神奈川県で泊まってよかった】非日常のくつろぎが待つ箱根湯本の温泉旅館。美しい景色、温泉、食事が記憶に残る「ホテルおかだ」
31歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、神奈川県の「ホテルおかだ」です。
※以下の情報は2026年5月26日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼箱根湯本駅からシャトルバスも利用できる！アクセスの良さが魅力
●回答者コメント
「まずアクセスの良さが最高でした。箱根湯本駅から車で10分で到着し、かつ駅からは本数のシャトルバスも出ていて行きやすかったです」
「ホテルおかだ」は、神奈川県の箱根湯本温泉に佇む温泉旅館。新宿駅からは小田急ロマンスカーで約1時間15分、東京駅からは新幹線と箱根登山鉄道を乗り継いで約1時間7分でアクセスできます。箱根湯本駅からは「湯本温泉郷共同バス」が運行しており、車がなくてもスムーズにホテルへ向かえるのがうれしいポイントです。80台分の無料駐車場も完備しているため、マイカーでも安心して利用できます。
▼チェックイン後は客室温泉でひと息。5本の源泉が湧く美肌の湯
●回答者コメント
「客室についていた温泉の質がよかったです。温度もちょうどよく、景色もきれいでした」
チェックイン後はそのまま客室の温泉へ。「ホテルおかだ」の湯は、湯坂山のふもとの5本の源泉から毎分270リットルが湧き出す天然温泉で、泉質は弱アルカリ性単純温泉。浴槽内は41.0度に保たれており、肌に優しく、長時間ゆっくりと浸かることができます。温泉付き客室は「最上階露天風呂付 牡丹・雅」「露天風呂付 粋彩」「露天風呂付 湯庵」「内風呂付 泉遊」の4タイプ。プライベートな空間で、箱根の山々を眺めながらの湯浴みを満喫できます。客室温泉で体が温まったら、館内8階の大浴場や露天風呂、見晴テラスの足湯へと、温泉巡りを楽しむのもおすすめです。
▼温泉を堪能したあとは、旬の食材が光る夕食へ
●回答者コメント
「食事がおいしかったです。夜は和食のコースがでて、味と量がちょうどよかったです」
温泉を堪能したあとは、待ちに待った夕食の時間です。夕食は「会席料理」と「バイキング」の2スタイルから選ぶことができます。会席料理は「和食ダイニング山桜」または個室タイプの「和食ダイニング鳳凰」にて、調理長が厳選した駿河湾の新鮮な海の幸や丁寧に育てられたお米を使った一品料理をじっくりと堪能できます。バイキングは7階「スカイラウンジ」にて、常時30種類以上の和洋食やデザートが並ぶほか、鉄板焼き・天ぷらのライブキッチンや、好みの具材とスープで仕上げる創作「自分鍋」も揃い、食べたいものを好きなだけ楽しめます。
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋191
交通手段：箱根湯本駅から車で約10分／箱根湯本駅から湯本温泉郷共同バスで約10分
▼料金
大人1名：3万5350円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース 旅行部
全国の人気ホテルから今泊まりたい宿を厳選してご紹介。日々更新される売れ筋ランキングや、見逃せないセール・キャンペーン情報など、お得に旅を楽しむための秘けつが満載です。さらに、ここでしか読めない独自コンテンツも充実。編集部員による宿泊レビューでは、公式Webサイトだけでは分からないリアルな様子を紹介します。
(文:All About ニュース 旅行部)
※以下の情報は2026年5月26日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「ホテルおかだ」は箱根湯本の豊かな源泉温泉と和の食事が堪能できる旅館31歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、神奈川県の「ホテルおかだ」でした。・宿泊した部屋：露天風呂付 湯庵
●回答者コメント
「まずアクセスの良さが最高でした。箱根湯本駅から車で10分で到着し、かつ駅からは本数のシャトルバスも出ていて行きやすかったです」
「ホテルおかだ」は、神奈川県の箱根湯本温泉に佇む温泉旅館。新宿駅からは小田急ロマンスカーで約1時間15分、東京駅からは新幹線と箱根登山鉄道を乗り継いで約1時間7分でアクセスできます。箱根湯本駅からは「湯本温泉郷共同バス」が運行しており、車がなくてもスムーズにホテルへ向かえるのがうれしいポイントです。80台分の無料駐車場も完備しているため、マイカーでも安心して利用できます。
▼チェックイン後は客室温泉でひと息。5本の源泉が湧く美肌の湯
●回答者コメント
「客室についていた温泉の質がよかったです。温度もちょうどよく、景色もきれいでした」
チェックイン後はそのまま客室の温泉へ。「ホテルおかだ」の湯は、湯坂山のふもとの5本の源泉から毎分270リットルが湧き出す天然温泉で、泉質は弱アルカリ性単純温泉。浴槽内は41.0度に保たれており、肌に優しく、長時間ゆっくりと浸かることができます。温泉付き客室は「最上階露天風呂付 牡丹・雅」「露天風呂付 粋彩」「露天風呂付 湯庵」「内風呂付 泉遊」の4タイプ。プライベートな空間で、箱根の山々を眺めながらの湯浴みを満喫できます。客室温泉で体が温まったら、館内8階の大浴場や露天風呂、見晴テラスの足湯へと、温泉巡りを楽しむのもおすすめです。
▼温泉を堪能したあとは、旬の食材が光る夕食へ
●回答者コメント
「食事がおいしかったです。夜は和食のコースがでて、味と量がちょうどよかったです」
温泉を堪能したあとは、待ちに待った夕食の時間です。夕食は「会席料理」と「バイキング」の2スタイルから選ぶことができます。会席料理は「和食ダイニング山桜」または個室タイプの「和食ダイニング鳳凰」にて、調理長が厳選した駿河湾の新鮮な海の幸や丁寧に育てられたお米を使った一品料理をじっくりと堪能できます。バイキングは7階「スカイラウンジ」にて、常時30種類以上の和洋食やデザートが並ぶほか、鉄板焼き・天ぷらのライブキッチンや、好みの具材とスープで仕上げる創作「自分鍋」も揃い、食べたいものを好きなだけ楽しめます。
詳細情報▼アクセス
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋191
交通手段：箱根湯本駅から車で約10分／箱根湯本駅から湯本温泉郷共同バスで約10分
▼料金
大人1名：3万5350円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース 旅行部
全国の人気ホテルから今泊まりたい宿を厳選してご紹介。日々更新される売れ筋ランキングや、見逃せないセール・キャンペーン情報など、お得に旅を楽しむための秘けつが満載です。さらに、ここでしか読めない独自コンテンツも充実。編集部員による宿泊レビューでは、公式Webサイトだけでは分からないリアルな様子を紹介します。
(文:All About ニュース 旅行部)