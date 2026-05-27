ＴＢＳ系「アッコとジャンボ」が２６日に放送された。

歌手・和田アキ子とレインボー・ジャンボたかおが「隠れた名店」を探す街ブラバラエティー。

大物歌手＆若手芸人による異色コンビの、ほのぼのとした進行が人気となっているが、この日、和田は冒頭トークで「あたしが、ちゃんと言っとかな…。芸能界の仕組みを」と、ジャンボへのガチ注意があると切り出した。

和田が「芸能界っていうのは決まりがあって。例えば『この番組に出る。この番組が終わるまではこの番組に懸ける』という」と話し始めると、ジャンボの相方で、ナレーションを務める池田直人は「あれか！」と笑った。

和田は「君ね。両方、映ってんねん…」と苦笑。ジャンボが日本テレビとテレビ朝日のゴールデンタイムで、テレビ業界の暗黙タブーとされている「裏かぶり」をしていたことを指摘。「局としては自分の所でほしいタレントを、なんでよそでもやってねんみたいな…」と話した。

直立不動で聞いていたジャンボは苦笑しながら「これはですね…。うちのいつもいるマネジャーいるんですけど。すごい体のでかい、短髪の。今、各地にスーツを着て謝罪に行ってくださっています…。アッコさん！こんなに…。こんなに本当の注意しちゃダメです！」と突っ込み。和田も爆笑した。

和田は「私は君のこと、すごい好きやから見てんのよ。よその番組も」と笑顔。ジャンボが「吉本、私、ともども、これは気をつけますんで。アッコさん！ありがとうございます！すみません！」と頭を下げると、池田は「ジャンボ、ちゃんと注意してくれる人がいるって、ありがたいことだよ」と呼びかけていた。