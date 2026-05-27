「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」販売決定 / パスタやカトラリー、食事券4,000円分付きで5,000円

パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」を販売する。6月4日(木)10時からジョリーパスタ公式アプリで抽選応募の受付を開始する。価格は店舗受け取りが税込5,000円、宅配受け取りが税込5,500円。

「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」は、お家でのお食事を“ジョリパ気分”で楽しめるアイテムを詰め込んだ夏の福袋。イタリアの食材をモチーフにしたイラストやジョリーパスタのロゴをあしらったオリジナルデザインのパスタ皿、カトラリーセット、グラス、ランチョンマットなどをラインアップした。レモン型の調味料入れや、店舗で使用しているデュラム小麦100%のパスタ、全国のジョリーパスタで使える4,000円分のお食事券も付属する。

【画像９点】福袋の中身を見る

〈「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」セット内容〉

◆パスタ皿 （サイズ：約Φ200mm、材質：磁器）

縁にパスタを巻き取るフォークやスプーンのイラストを描いたオリジナルデザイン。くぼみのある形状で、100gのパスタを綺麗に盛り付けることができる。電子レンジ対応。

パスタ皿（サイズ：約Φ200mm、材質：磁器）

◆カトラリーセット （サイズ：フォーク…約206mm、スプーン…約186mm）

ジョリーパスタこだわりの、パスタを食べやすい形状のフォークとスプーン。持ち手にはジョリーパスタのロゴをあしらった。

◆グラス （サイズ：約Φ74mm、容量285ml、材質：ソーダガラス）

ジョリーパスタの赤いロゴとオリーブのイラストをデザイン。クリアな見た目で、暑い季節の食卓に涼しさを演出する。

◆調味料入れ （サイズ：約Φ50mm×H80mm、材質：磁器）

イタリア料理になじみのあるレモンをモチーフにした調味料入れ。側面には立体的なジョリーパスタのロゴを施した。中身は少しずつ出る仕様。

調味料入れ（サイズ：約Φ50mm×H80mm、材質：磁器）

◆ランチョンマット （約400×300mm）

トマトやオリーブの模様をあしらったデザイン。パスタ皿やグラスと合わせて使用できる。

◆ジョリーパスタ スパゲッティ （100g×5束）

店舗で使用しているデュラム小麦100%のパスタ。100gずつの結束タイプで計量不要。

◆ジョリーパスタお食事券4,000円分 (500円×8枚)

全国のジョリーパスタで利用可能。有効期間は2026年7月18日(土)〜12月23日(水)。

※1回の食事で複数枚利用可能。

※1枚につき飲食代金(税抜)から500円を値引きする。

※売店商品は対象外。

ジョリーパスタお食事券 4,000円分（500円×8枚）

【画像９点】福袋の中身を見る

〈「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」概要〉

販売方法：ジョリーパスタ公式アプリで抽選応募

抽選販売受付期間：

【第1次】2026年6月4日(木)10:00〜6月8日(月)18:00

抽選結果発表：026年6月10日(水)10:00頃

購入手続き期限：2026年6月15日(月)23:59

【第2次】2026年6月10日(水)10:00〜6月15日(月)18:00

抽選結果発表：2026年6月17日(水)10:00頃

購入手続き期限：2026年6月22日(月)23:59

※1次抽選当選者は2次抽選に応募不可。

※1次抽選落選者は2次抽選に再応募可能。

受け取り期間：

【店舗受け取り】2026年7月21日(火)〜7月31日(金)

【宅配受け取り】2026年7月下旬より順次発送

販売価格：

【店舗受け取り】1個 税込5,000円/2個 税込10,000円

【宅配受け取り】1個 税込5,500円/2個 税込10,500円

※送料一律500円。

販売店舗：全国のジョリーパスタ322店舗(2026年5月27日時点)

決済方法：ジョリーパスタ公式アプリでクレジットカードまたはPayPay決済

※クレジットカードは3Dセキュア対応カードのみ利用可能。

※当選確定後、期日までに購入手続きを完了しない場合は当選無効。

※決済完了後のキャンセル不可。

〈注意事項〉

※抽選応募はジョリーパスタ公式アプリからのみ。

※宅配の日時指定不可。

※天候や物流状況により発送が遅れる場合がある。