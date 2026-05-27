ふぉ～ゆ～の福田悠太がInstagramで、Hey! Say! JUMPの八乙女光や藤井直樹と共演した舞台『小さな神たちの祭り』の舞台裏ショットを公開。

【写真】八乙女光・福田悠太・藤井直樹ら出演の舞台を髙地優吾やJUMPメンバーが観劇①～④

観劇に訪れたHey! Say! JUMPの薮宏太やSixTONESのの高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）も登場している。

■八乙女も高木とのツーショットや高地の別カットなど続々と公開

東日本大震災を描いた舞台『小さな神たちの祭り』は3月の東京公演を皮切りに、福島・大阪・岩手・愛知をまわり、5月22日の宮城・東京エレクトロンホール宮城公演で大千穐楽を迎えた。

福田は「いい笑顔沢山です」と添えて4点の写真を公開。

八乙女と藤井はサムズアップ、自撮りの福田も楽しそうな表情をカメラに向けたモノクロショットが公開。

さらに、“Hey! Say! JUMP”と書かれたのれんの前で藪が八乙女の肩を組み手を差し出し、八乙女・福田・藤井が藪に感謝するように手を差し出した楽屋裏ショットや、キャップ姿の高地がサムズアップし、福田・八乙女・藤井が手を差し出したショットなども公開されている。

また八乙女も自身のInstagramで舞台裏ショットを公開。高木雄也（「高」ははしごだかが正式表記）と撮影したのれん前ツーショットや、高地と撮影した別カット＆澤野弘之とのツーショット、有岡大貴との楽屋裏ショットも公開している。

コメント欄には「本当にみんないい笑顔」「JUMPのメンバー愛を感じる」「高地くんと八乙女くんの『スクール革命！』以外での仲良しぶりが見られてうれしい」「八乙女くんのツアーTシャツにほっこり」などといったファンの声が続々と到着している。

■「いい笑顔沢山です」（福田）

■八乙女と高木の舞台裏ショット

■高地が微笑む舞台裏ショット

■有岡が訪れた舞台裏ショット